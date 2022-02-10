"Это финансирование терроризма": глава ГБР рассказал подробности "угольной схемы" Медведчука

Общий объем финансирования террористической организации был запланирован на сумму свыше 3,5 млрд грн.

Схема поставки угля с территории ОРДЛО, которую придумал народный депутат от "ОПЗЖ" и кум президента России Виктор Медведчук, приносила доходы террористам, которые использовали эти средства на приобретение оружия, оборудования и горючего.

Об этом в четверг, 10 февраля, в эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" рассказал и.о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев.

Глава ГБР напомнил, что в 2014 году во время отопительного сезона очень остро стоял вопрос о теплоснабжении дома украинцев.

“Этот вопрос был решен правительством, которое было в то время. Этот вопрос был решен лично министром топлива и энергетики господином Проданом – был заключен договор на поставку угля из ЮАР”, — отметил он.

Однако, по его словам, в уже отлаженный процесс вмешался нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, предложивший организовать противоправную схему поставок угля с временно оккупированной территории на подконтрольную территорию Украины.

"Таким образом, был разработан план, который был согласован с РФ, террористами и воплощен в жизнь", — отметил Алексей Сухачев.

Исполняющий обязанности директора ГБР рассказал, что для реализации этой схемы были перерегистрированы в Киеве две шахты, ранее зарегистрированные на временно оккупированных территориях. После этого были созданы счета, заключен контракт с Центрэнерго.

"Уголь, который добывался, поставлялся с помощью железнодорожного транспорта на мощности Центрэнерго. Расчет Центрэнерго осуществлял путем перечисления безналичных средств на счета этих шахт. Далее, с помощью отдельных финансовых операций, дельцы получали наличные деньги, которые из рук в руки передавалась представителям террористических организаций. Я считаю, что это финансирование терроризма", — заявил Сухачев.

По его словам, ни один шахтер не получил ни копейки в свой карман из этих средств.

"Они были направлены на приобретение оружия, продуктов питания, оборудования, горючего для проведения вооруженных операций против Украины", — подчеркнул глава ГБР.

По информации следствия, общий объем финансирования террористической организации был запланирован более чем на 3,5 млрд грн, но был реализован только на 205 млн грн.

Алексей Суханов также напомнил, что подозрение по так называемому "угольному делу" предъявлено четырем лицам во главе с Медведчуком и Порошенко и анонсировал появление новых подозреваемых. "Хочу сообщить украинцам, что вскоре вы услышите новые имена и фамилии", - отметил он.

Как известно, по делу о так называемой "угольной госизмене" проходят народный депутат, председатель политсовета "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, народный депутат от "ЕС", экс-президент Петр Порошенко, бизнесмен Сергей Кузяра и эксминистр энергетики Владимир Демчишин.

Глава ДБР рассказал о незаконной схеме поставки угля в 2014-м

Напомним, в ГБР не исключают одновременный допрос пятого президента Петра Порошенко и нардепа Виктора Медведчука по делу о так называемом "угольном госизмене".

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