"Это фишка нашего КГБ — побить и повесить": друзья убитого Шишова о версии смерти белорусского активиста

У мужчины вроде был сломан нос.

Нашли повешенным в парковой зоне. Под Киевом обнаружили мертвым белорусского активиста, руководителя "Белорусского дома в Украине" Виталия Шишова. Его друзья предполагают, что действовали сотрудники КГБ.

Об этом с места трагедии сообщает корреспондент ТСН Инна Лебеденко.

На месте, где нашли повешенным Виталия Шишова около семи утра, как раз завершились следственные действия. Территория огорожена ограничительной лентой. Это лесополоса возле села Чайки, в пригороде Киева. К дому, в котором он жил со своей девушкой отсюда около километра.

Мужчина часто выходил сюда на пробежку. Бегал по одному и тому же маршруту. Но нашли его совершенно в другой стороне, в метрах 200. В «Белорусском доме в Украине» – это организация, которую возглавлял погибший, заявили: это была спланированная операция. За Виталием Шишовым не один раз следили.

«По некоторым разговорами сотрудников полиции, у него был сломан нос. Поэтому версия самоубийства исключена. Она в принципе для меня исключена была с самого начала. Это фишка нашего КГБ — побить и повесить. Слежка пару раз была замечена. Мы пробовали пробить по своим каналам, но у нас не получилось», — рассказывает участник ОО «Белорусский дом в Украине» Юрий Щучко.

Виталий исчез вчера утром. Он как обычно вышел на пробежку, но не вернулся и перестал выходить на связь. Об исчезновении сообщила его девушка. Коллеги и товарищи сразу же начали поиски. Сначала прошлись тем маршрутом, где он бегал. Никаких следов не нашли. Затем к поискам подключились правоохранители. Смогли отследить телефон с вышками, но территория поисков слишком велика. Прочесывали здесь все в глухой ночи. Затем договорились возобновить поиски утром. Но товарищи Виталия не прекращали искать его и ночью. Утром к ним снова присоединились активисты и правоохранители.

«Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированного под суицид», — отметили в полиции.

Новости Украины: под Киевом обнаружили мертвым белорусского активиста Шишова

Виталий был одним из тех, кто создал «Белорусский дом в Украине». Это общественная организация, занимающаяся поддержкой эмигрантов из Беларуси. Украина стала одной из стран, куда массово выезжают оппоненты режима Лукашенко.

Так же осенью прошлого из Беларуси в Украину выехал и сам Виталий — после гомельских протестов. В Украине он занимался помощью своим соотечественникам, проведением акций против режима Лукашенко. А также был администратором нескольких телеграмм-каналов, которые запрещены в Беларуси.

Чтобы почтить его память, сегодня активисты соберутся на акцию памяти у посольства Беларуси в Киеве в семь вечера.

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