Это фото разорвало Сеть: о чем украинский воин "закричал" на весь мир

Украинские воины не выдержали и сделали неожиданное обращение к западным партнерам. На Донетчине под постоянным огнем врага, держа оборону города недалеко от Бахмута, они решились донести всю правду до украинцев и людей по всему миру.

Чего требуют бойцы, кто из воинов отважился обратиться к миру и получили ответ, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Обращение военного

18 февраля Сеть "взорвалась" от сообщения, которое оставил украинский боец с позывным "Схидный". Он защищает Украину на передовой, поэтому точно знает настроения наших героев и то, что им нужно в первую очередь. Похоже, боец решил не тратить попусту время и обратиться к партнерам Украины прямо из города Часов Яр, который расположен неподалеку от временно оккупированного Бахмута.

#ChasivYar, Donetsk oblast, Ukraine



We are not asking too much. We just need an artillery shells and aviation. Rest we do ourselves.



Armed Forces of Ukraine pic.twitter.com/Gy18WiktRS — східний (@samotniyskhid) February 18, 2024

“Часов Яр, Донецкая область, Украина

Мы не просим слишком многого. Нужны только артиллерия и авиация. Все остальное делаем сами.

Ваши вооруженные силы Украины”.

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Этот призыв, сжатый, но очень честный и откровенный, мгновенно разлетелся по Сети. Его репостили в украинских и западных СМИ, а также опубликовали на странице United24. Сообщение "Схидный" и других медиа вместе собрали уже тысячи реакций в разных соцсетях. Отреагировал и попросил распространить это важное сообщение украинский воин Юрий Бутусов, который также раскрыл имя бойца, который решился заявить о потребностях армии на весь мир.



“Украинский военный Артем Карякин с позывным “Схидный”, который родился и до 2021 года жил и партизанил в оккупированном с 2014 года россиянами городе Кадиевка (Стаханов) Луганской области, опубликовал в X резонансный твит с фото на фоне англоязычной надписи на стене г.Часов Яр, Бахмутского района Донецкой области. Надпись, очевидно, адресована западным партнерам Украины (США и другим странам НАТО) и переводится как: «Мы не просим слишком многого. Нам нужны только артиллерийские снаряды и авиация. Все остальное мы делаем сами. Вооруженные силы Украины”, — написал Бутусов.

Что известно о бойце с позывным "Схидный"

Артем Карякин, он же "Схидный" — персона незаурядная. Родился герой в Луганской области и даже встретил там российскую оккупацию. Тогда еще парнем, он верил, что Украина быстро уволит оккупированную Кадиевку, впрочем, как он сам говорит, не сложилось. Вместо того чтобы выехать из города, Артем начал партизанить.

Украинский партизан создал себе аккаунт в X (Twitter) и работал под псевдо "Схидный". Там Артем общался с единомышленниками и публично доказывал, что украинцы на Донбассе до сих пор сопротивляются оккупантам. В конце 2021 года Артем уехал в Украину из соображений безопасности, но уже в 2022 году стал в ряды ВСУ.



В своих соцсетях "Схидный" продолжает публиковать видео и фото луганских коллаборантов, информацию о запусках ракет, снарядов и последствиях "прилетов". Также пишет о перемещении техники россиян, осматривает некоторые места на оккупированных территориях, передает информацию ВСУ, а еще собирает деньги для украинских военных.

О чем еще пишут в Сети

Разлетелся сетью и свежий пост президента Латвии Эдгарса Ринкевичса. Латвийский лидер запостил карикатуру, где вместо снарядов Запад передает украинским бойцам ящики с пустыми болтовнями.

This is how one of the best Latvian cartoonists Gatis Šļūka sees the currrent Western support for Ukraine. Unfortunately, he is right. We are failing Ukraine, we are failing ourselves. We must act now #StandWithUkraine pic.twitter.com/GUZwX9Lwn6 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 20, 2024

Так видит нынешнюю поддержку Украины Западом один из лучших латвийских карикатуристов Гатис Шлюка. К сожалению, он прав. Мы проваливаем Украину, мы проваливаем себя. Мы должны действовать сейчас”.

К сожалению, в Сети не все такие. Несмотря на то, что правда, безусловно, за Украиной и это понимают весь цивилизованный мир, и там находятся фрики, которые заводят свою шарманку о "мире" и призывают прекратить помощь Украине. Одиозный бизнесмен, владелец Тесла и популярной соцсети Х Илон Маск, где и имеет страницу "Схидный", снова попал в скандал. Говорит, Украина воюет зря и только теряет жизнь своих бойцов.

It is time for a ceasefire and peace talks between Ukraine and Russia. Ukraine has lost this war and nothing will change that. Ukraine doesn't have enough men to win.



$60 billion for Ukraine won't change the facts. Russia is going to keep Crimea and parts of eastern Ukraine. https://t.co/ur9JRHCO8K — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) February 20, 2024

“Настало время для прекращения огня и мирных переговоров между Украиной и Россией. Украина проиграла эту войну и ничего этого не изменит. Украине не хватает людей для победы.

На это американский бизнесмен поддержал корреспондента и заявил, что вопрос только в том, сколько людей умрет, прежде чем эта реальность будет принята. По мнению Маска, мирное соглашение между Киевом и Москвой нужно было заключать год назад: "С тех пор тысячи парней погибли ни за что, а положение Украины с каждым днем ​​ослабевает".

Похоже, уже не для кого не секрет, что Маск все чаще распространяет чистую кремлевскую пропаганду и, кажется, делает это сознательно. Ну, не все гении гениальны во всем.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО ФОТО РАЗРВАЛО СЕТЬ! Украинский воин закричал на весь мир! Смотреть до конца!



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