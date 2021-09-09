"Это глупое стечение обстоятельств": как оправдываются родители, которые избили своего ребенка под Одессой

"Это глупое стечение обстоятельств": как оправдываются родители, которые избили своего ребенка под Одессой

Полиция провела профилактическую беседу с родителями и выписала админпротокол.

В Сеть попало видео, как отчим бьет пасынка, которому нет еще и двух лет. Мать спокойно наблюдает за этим, а потом еще и сама добавляет пинков. Семейную сцену сняли камеры наблюдения дома, а соседи выложили кадры на широкую общественность.

Об этом говорится в выпуске новостей ТСН.

Увиденное вызвало недовольство в соцсетях

То, что на видео, не момент воспитания — это настоящая жестокость. Жаль малыша

Беззащитного ребенка с такой ненавистью и силой... Что мать, что отец...

Я на 99% уверена: это не единичный случай. На замечание отец кричал, что он сам разберется, как ему сына воспитывать.

Полиция уже нашла семью.

"Синяков на ребенке не было, ребенок спокоен, веселый", — заверила Оксана Сорокатая, руководитель службы по делам детей Малиновского поселкового совета.

Специалисты службы отчитываются: в семье уже побывали, искали следы побоев, но не обнаружили. Семья благополучная, условия жизни малыша — нормальные.

"Семья была шокирована. Семья не ожидала такого резонанса. Для них было непонятно, почему так общество отреагировало. Родители уверяют, что это был один единственный раз", — добавила Сорокатая.

Нет синяков — впрочем, может быть психологическая травма. Психологи говорят: неизвестно, как такое воспитание повлияет на развитие ребенка.

"Такой ребенок может быть травмирован психологически, он может замыкаться, часто плакать. Это физическое насилие над ребенком, ребенок еще маленький, он не может ответить взрослому", — считает Ольга Максимова, психолог.

Сожитель матери объясняет: бил потому, что испугался за ребенка. Мальчик бежал в сторону проезжей части, и мог попасть под колеса.

"Обычная бытовая ситуация, для кого-то обычная, для кого-то необычная, скажем так. Мы поняли свою ошибку. Это глупое стечение обстоятельств. Мать плачет, я тоже чувствую себя, как не знаю кто. Мы не то, чтобы радуемся этому", — говорит Денис, отчим ребенка.

"Это были не первые действия к ребенку. Это для них было нормально: ну, ничего, там, дал по попе — я ничего страшного не сделал", — добавила Ольга Максимова, психолог КУ "Центр предоставления социальных услуг".

Хуже как раз то, что ничего особенного в своих действиях взрослые не видят, говорит правозащитница Зоя Мельник.

"В Украине ребенок — такой же равноправный гражданин, как и другие люди. Это можно квалифицировать как домашнее насилие", — отметила Зоя Мельник, председатель общественной организации "Защита прав детей".

"Домашнее насилие" — именно так полиция и квалифицировала действия взрослых. С ними провели профилактическую беседу и выписали админпротокол. За избиение малыша им грозит штраф.

Новости Украины: в Одессе отчим избил пасынка, которому нет двух лет

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