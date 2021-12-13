"Это как ад на земле": американский штат Кентукки приходит в себя от мощной серии торнадо

"Это как ад на земле": американский штат Кентукки приходит в себя от мощной серии торнадо

Разрушены тысячи домов.

Почти сотня погибших и десятки пропавших: центральная часть Соединенных Штатов пережила мощнейшую в своей истории серию торнадо.

Какие последствия непогоды — в сюжете ТСН.Ранок 13 декабря.

Некоторые города после выходных выглядят как после бомбардировки: разрушенные тысячи домов и десятки тысяч людей более двух суток остаются без электричества и воды.

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Мейфилд — город в штате Кентукки в ночь на субботу одним из первых оказался на пути торнадо. Разрушен полицейский участок, пожарная станция и церковь. Около десяти тысяч человек остаются без электричества и водоснабжения. Ураган с легкостью ломал металлические столбы и подбрасывал в воздух грузовики.

В Мейфилде погибли более 80 человек. Большинство – это работники фабрики по производству свеч, вышедшие в ночную смену. Во время урагана обрушилась крыша предприятия Завалы разбирают уже двое суток. Спасли 40 человек, но сколько еще остаются под обломками точно неизвестно. "Не прекращаем поисков. Откровенно говоря, это будет чудо, если мы найдем еще кого-нибудь живым", — говорит гкбернатор штата Кентукки Энди Бешер.

Новости мира: почти сотня погибших и десятки пропавших от мощной серии торнадо в США

Людей, оставшихся под открытым небом, разместили во временных центрах. Они в отчаянии пытаются найти хоть какие-то свои вещи в разбитых домах. "Это ужас, это как ад на земле, просто невозможно", — говорит один из пострадавших.

Кроме Кентукки, от серии торнадо пострадали еще четыре штата. В Иллинойсе в городе Эдвардсвиль ураган разрушил состав компании "Амазон", размером с футбольное поле. Погибли по меньшей мере шесть человек. Сколько пропавших без вести до сих пор неизвестно. О погибших в результате торнадо сообщают также в Арканзасе, Теннесси и Миссури. В штатах пострадавших от стихии объявили чрезвычайное положение, а в Белом доме пообещали помощь из федерального бюджета.