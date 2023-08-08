Изымать землю и недвижимость украинцев в течение 10 лет после войны: подробности скандального законопроекта ВР

В социальных сетях разразился скандал, связанный с законопроектом №8225 о принудительном изъятии, отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества. Согласно документу, любая земля или недвижимость могут быть экспроприированы в течение военного положения +10 лет после.

Планировалось, что документ на этой неделе уже будет вынесен на голосование народных депутатов. Но из-за шквала критики в социальных сетях документ все же сняли с рассмотрения.

Сайт ТСН.ua выяснял, что возмутило украинцев и что думают по поводу законопроекта специалисты.

Откровенное рейдерство

Народный депутат Николай Княжицкий пишет на своей странице в социальной сети, что у него создалось впечатление, будто законопроект придумали рейдеры, но хорошие.

"Оно (законопроект) по меньшей мере антиконституционное. Ведь экспроприация допускается без предварительного возмещения стоимости только во время военного положения. А здесь появляется еще "военное положение +10 лет", а возмещение через месяц после решения Кабинета министров Украины (КМУ) и по стоимости, на которую никто и повлиять не сможет кроме самого КМУ. Они (авторы законопроекта) прикрывают это необходимостью восстановления инфраструктуры. Но закон о принудительном выкупе для инфраструктуры есть уже давно, и там исключительно судебная процедура. И собственник не узнает о потере собственности из газет — он участвует в судебном деле, где может защитить собственность или защитить право на справедливое возмещение стоимости своей собственности. А когда они будут под это забирать частные санатории в Карпатах, то никто не сможет даже слова вставить", — написал Николай Княжицкий.

Предложили изымать землю независимо от формы собственности / Фото: Associated Press

Вот несколько тезисов законопроекта:

экспроприация осуществляется без суда, на основании решения КМУ. То есть теневой способ, когда собственник даже не знает о намерениях государства забрать;

изъятые объекты передаются государственному предприятию, которое может использовать их самостоятельно "для строительства объектов критической инфраструктуры" или (внимание) продать другим частным лицам для тех же целей;

изъятие производится по оценочной стоимости, которую проводит сам Кабмин. То есть если у кого-то возникнет необходимость быстро продать какой-то хлам и выйти в кэш, он может договориться с КМУ и продает его государству дорого. А если кто-то захочет наоборот, рейдернуть хороший, но не дорого, то договаривается с КМУ и выкупает за дешево;

если собственник не будет согласен и подает в суд, то суду прямо запрещают останавливать действие такого решения КМУ в обеспечении иска.

Кто авторы законопроекта

Интересно, что законопроект 8225 был подготовлен еще в ноябре прошлого года.

Его авторы депутаты Верховной рады Украины Денис Герман, председатель подкомитета по вопросам современных информационных технологий и инноваций в бюджетном процессе комитета ВРУ по бюджету и Николай Кириченко, член комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики. Оба представителя партии "Слуга народа".

Известно, что против принятия этого законопроекта была даже создана петиция на сайте президента, но она не набрала необходимое количество голосов.

Угроза потерять имущество и землю испугала владельцев / Фото: УНИАН

Пообщаться с авторами скандального законопроекта не удалось. Но документ подвергли критике даже однопартийцы "слуг".

Что говорят однопартийцы

Народный депутат Игорь Фрис, председатель подкомитета по вопросам деятельности органов юстиции, органов исполнения наказаний и пробации комитета ВРУ по вопросам правовой политики, заверил сайт ТСН.ua, что скандальный законопроект сняли с повестки дня парламента.

"Этот документ не только не вкладывается в общее понимание права собственности, но и нарушает некоторые нормы Конституции по обеспечению и гарантии на право собственности. Также получено негативное заключение комитета по антикоррупционной политике — законопроект не соответствует антикоррупционному законодательству и содержит коррупционные риски в части непонятных прав, которые получает Кабинетом министров. Особенно в части того, что изъятие земельных участков и недвижимого имущества может применяться к любым физическим и юридическим лицам с целью привлечения указанного имущества для размещения объектов критической инфраструктуры по усмотрению Кабмина", — рассказывает сайту ТСН. ua Игорь Фрис.

В законопроекте говорится об изъятии недвижимого имущества

Он добавляет, что самое неприемлемое и ключевое в законопроекте то, что он распространяет свое действие не только на время военного положения, но и после него.

"На сегодняшний день закон о правовом режиме военного положения четко определяет правовой механизм и процедуру, соответствует Конституции в части бесспорного, полноценного и объемного возмещения стоимости объектов, если они изымаются для нужд Сил обороны. А по скандальному законопроекту – все происходит после изъятия, задним числом, без суда, без возможности апеллировать к стоимости, без возможности апеллирования о праве собственности. То есть — это какая-то анархия. Мне непонятно, как вообще такой документ появился. Надеюсь, что в ближайшее время мы увидимся с коллегами и я, как минимум, спрошу у Дениса Германа – почему и кто его подтолкнул на такое официальное рейдерство", — обещает сайту ТСН.ua Игорь Фрис.

Отпугиваем потенциальных инвесторов

Депутат добавляет, что таких анархических законов просто не должно быть. Особенно, когда депутаты сейчас готовят правовую базу для возмещения ущерба нанесенного российской агрессией по инвестициям и восстановлению Украины.

"Кто в таких условиях захочет приходить в Украину и инвестировать средства на восстановление, если завтра кто-нибудь придумает, что на месте этого объекта должен стоять какой-то инфраструктурный объект или будет построена линия электропередачи? И то, что ты будешь создавать, вкладывать значительные средства у тебя просто заберут, причем заберут и проведут оценку задним числом и потом ты еще будешь годами ходить судиться, доказывая, что все это сделано незаконно.То есть – это полная анархия и это абсолютно недопустимо. Можно было бы представить, что это касается каких то отдельных государственных предприятий или земель государственной собственности, находящихся в постоянном пользовании, тогда было бы одно дело, но ведь законопроект касается всех физических и юридических лиц независимо от правового статуса, независимо от организационно-правового статуса, формы собственности. Поэтому, те, кто решил, что это будет одобрительно принято обществом и депутатами – сильно ошиблись", — объясняет сайту ТСН.ua Игорь Фрис.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал: у кого могут забрать авто и другое имущество во время войны, кто и когда может получить компенсацию.

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