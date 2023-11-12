"Это коренным образом изменило бы ситуацию на поле боя": полковник ВСУ назвал два условия

Украина имеет возможности освободить Крым в короткие сроки и с малыми усилиями, что коренным образом изменило бы ситуацию на поле боя, но при двух условиях.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт, экс-глава прессслужбы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, который до оккупации Крыма возглавлял Крымский медиацентр Минобороны Украины.

Он пересказал прогноз одного из самых известных в Украине отставных генералов США, занимавшего должность командующего армией США в Европе, Бена Ходжеса.

“Он говорит, что у Украины есть возможность освободить Крым в короткие сроки с малыми усилиями. В течение этого года мы слышали от него разные даты: и до конца мая, и до конца лета, и в начале осени. Но всякий раз мы, услышав этот тезис, радовались и начинали собирать чемоданы, чтобы ехать в освобожденный Крым. И никогда мы не стремимся услышать тезис до конца. А он после запятой всегда говорил о таком: "...как только Украина получит достаточное количество ресурсов для реализации этой амбициозной задачи", — рассказал Владислав Селезнев.

Ресурсы, по мнению американского генерала, состоят из двух важных составляющих. Первая — это ракеты ATACMS с дальностью действия до 300 км и фугасной боевой частью.

Владислав Селезнев / Фото: ТСН.ua

“У нас их нет, и перспективы их получения пока призрачны. Хотя, безусловно, переговорные процессы идут. Те же ракеты, с помощью которых мы сможем разрушить Керченский мост, тем самым лишив устойчивой логистики вражеский контингент, действующий в Крыму и Севастополе. Ну а дальше системно и методично теми же ракетами "разбирать" все вражеские военные объекты и инфраструктурные объекты на территории Крыма, лишив возможности врага сопротивляться", — рассказал Владислав Селезнев.

Вторая составляющая — истребители F-16 и ракеты, которые должны идти в комплекте с ними. По словам Владислава Селезнева, они могут кратно усилить наши возможности прикрытия неба над Украиной, то есть усилить систему противовоздушной обороны. А также обеспечить эффективное выполнение боевых задач украинской армии как на суше, так и над акваторией Черного и Азовского моря.

"Мы все хорошо знаем о ракетах "Гарпун". Так вот основная их миссия — находиться под крыльями тех же истребителей F-16. Оттуда ракеты должны целить по вражеским кораблям. Это две ключевые опции, которые должны коренным образом изменить ситуацию на поле боя. Хотя сейчас немало украинских военнослужащих, которые непосредственно находятся в водовороте событий, начинают вспоминать о третьем — личном составе. Обученном, подготовленном, всесторонне обеспеченном", — рассказал Владислав Селезнев.

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Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о "безумных успехах" украинских военных на Крымском направлении.

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