Это крик отчаяния: эксперты назвали заявление Медведева о "референдумах" бестолковой попыткой всех запугать

Заявление заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева с угрозами по поводу "референдумов" ничем не отличается от того, которое было сделано в отношении оккупированного Крыма. Что касается последнего, то россияне просто проглотили и ничем не ответили на многочисленные удары по полуострову.

Поэтому высказывание Медведева – очередной пропагандистский эффект на свое население.

Такое мнение высказал военный эксперт Петр Чернык.

Он отметил, что после многих ракетных ударов по оккупантам в Крыму от них не поступил ответ в виде ядерного удара, которым они ранее угрожали.

"Это заявление Медведева ничем не отличается от того, которое было сделано по Крыму. Крым "присоединен"? "Присоединен". Через Конституцию проведен? Проведен. Довольно много ракетных ударов по Крыму украинцы совершили? Совершили. Чем ответили россияне? Ничем. Проглотили. Поступил отчаянный и сокрушительный ответ, скажем, в виде тактического ядерного удара? Не поступил", – напомнил военный эксперт.

Он также обратил внимание, что Крым для россиян в разы сакральнее, чем Донетчина.

"Что изменится от того, что они проведут эти "референдумы"? У них ничего не осталось, кроме оружия массового поражения. Еще есть огромный запас тяжелых авиационных бомб. Но чтобы эти бомбы были применены, нужно заходить в украинское воздушное пространство. Однако уровень украинской ПВО значительно повысился", – сказал Чернык.

"Поэтому эти их заявления – очередной пропагандистский эффект на свое население, попытки сказать, что они что-то делают, чего-то достигают и что-то умеют. Вторая цель – бестолковая попытка запугать всех нас. Поэтому мы как били врага, так и надо продолжать", – объяснил эксперт.

Он добавил, что самый критический минимум, который реализовали россияне – это прорубка коридора в Крым. Но это тоже очень сомнительно, потому что огневое воздействие на все логистические цепочки нарастает.

"Блестящей была Харьковская операция и я не сомневаюсь, что придет время, когда мы выбьем их со всех наших территорий. Но я не верю, что это будет быстро", – отметил Чернык.

В то же время военный эксперт Олег Жданов назвал заявление Медведева криком отчаяния и тоже напомнил его угрозы по Крыму.

"Российская Федерация не способна защитить свои достижения, которых они достигли, захватывая наши территории. Что обещал Медведев, когда говорил о Крыме? Он обещал забрасывать нас атомными бомбами. И что? Где реакция России на "хлопок" в Крыму? Ее нет. Путин лично говорил, что Крым – это сакральное, это скрепа, на которой держится идеология Российской Федерации относительно возвращения "земель русских", и на Крым (удары по нему со стороны материковой Украины – ред.) они не отреагировали. Так почему они должны реагировать через Донбасс?" – объяснил Жданов.

Он также отметил, что номинально для россиян удар по Крыму – это удар по России.

"Российская Федерация рискует нарваться на целую кучу санкций из-за попытки очередной аннексии территорий Украины. И кто такой Медведев? То его всем Кремлем лечат от алкоголизма, то он делает политические заявления. Я бы не воспринимал его серьезно", — добавил военный эксперт.

Напомним, что Медведев пригрозил использованием "всех методов самозащиты" после "референдумов" на оккупированных территориях Украины.

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