"Это лишает оккупантов их главной привилегии": эксперт объяснил последствия взрывов в Крыму для РФ

После взрывов в оккупированном Крыму у российских оккупантов возникнут проблемы с логистическим обеспечением. Как следствие, российские войска лишатся своего преимущества в количестве стволов артиллерии и бронированной техники.

Кроме того, нанесение таких ударов как напрямую уменьшает количество оккупантов, так и количество их так называемых "500-х" — отказников. С каждым таким ударом количество желающих воевать в Украине будет уменьшаться.

Об этом в интервью ТСН.ua рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

"Исходя из того, что российская армия имеет очень большую слабину и эта слабина называется "логистическое обеспечение", она полагается в большей части на железную дорогу. И очень слабо она организована в случае автомобильных перевозок. Таким образом мы серьезно влияем на возможность оккупантов совершать какие-либо операции", – объяснил эксперт.

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Он также отметил, если раньше украинские войска могли наносить удары в оперативной глубине на территории противника, то есть на расстоянии 40-60-80 км от линии фронта, то теперь эти удары становятся более прицельными и достигают более значимых целей.

"Это разрывает логистические пути поставки не просто на 2-5 дней, если мы говорим об уровне оперативного обеспечения, а на 7-10 дней, если мы говорим об уровнях стратегического порядка. Это лишает оккупантов их главной привилегии, преимущества в количестве стволов артиллерии и в количестве бронеавтомобилей. Потому что разрушая такую систему, можно иметь хоть 2000 стволов на 1 км, но если на этот ствол не будет ни одного снаряда, этот ствол превращается в кучу полуржавого железа", – рассказал Грабский.

"Такая же ситуация и с танками – когда противник просто не может сдвинуть их с места, то колоссальное количество бронированного ржавого лохмотья, которое требует горючего, запчастей и боеприпасов", – добавил военный эксперт.

Напомним, ранее Грабский также отметил, если Россия не может защитить небо над Крымом, то и остальные территории РФ беспомощны перед украинским оружием.

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