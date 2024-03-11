"Это мечта Путина!": на Западе заговорили об отправке войск в Украину — Жданов предупредил об опасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон допустил применение западных войск в Украине. По его словам, это возможно при обвале фронта — продвижении российской армии в сторону Киева или Одессы.

Означают ли заявления западных лидеров возможную эскалацию войны в ближайшее время, как может измениться ситуация на фронте и почему ввод войск — мечта Путина, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Возможна эскалация войны

По его словам, большую эскалацию в ближайшее время ждать не стоит. Введение наземных войск — это крайняя мера, которую предлагает применить Макрон для того, чтобы предотвратить массовый геноцид украинского гражданского населения.

“Чтобы не было еще одной Бучи, еще одного Гостомеля, Ворзеля, Изюма или Балаклеи. Опыт войны в Югославии говорит о том, что присутствие наземных войск защищало местное население от физического уничтожения. Только таков вариант. Ни в коем случае никто не рассматривает вариант, что они пойдут на передний край, сядут в окопы и начнут вместе с нами воевать против российской оккупации. Нет”, — объяснил военный эксперт.

Зачем западные войска нужны в Украине

По его словам, подобные заявления начали появляться из-за риска обвала фронта в Украине. Однако ситуация уже стала стабилизироваться.

“Мы нашли выход и сейчас боеприпасы ушли на фронт, ситуация стала сразу стабилизироваться. Но до этого во второй половине февраля и начале марта мы были вынуждены уступать территорию из-за отсутствия необходимого количества боекомплекта для нашего вооружения. Вот Макрон и заговорил о том, что в случае, если фронт рухнет, и российские войска получат возможность продвижения вглубь страны, тогда иностранные войска должны сыграть роль предохранителя для безопасности гражданского населения”, — рассказал Олег Жданов.

Почему такие заявления раздаются только сейчас

Военный эксперт напомнил, что потребности во введении западных войск в 2023 году не существовало. Поэтому, по его словам, подобные заявления раздаются только сейчас.

“Раньше у нас все было хорошо, вспомните 2023 год, мы готовились к контрнаступлению, шли в контрнаступление. Мы сейчас понимаем, что появится еще не одна Буча, мы понимаем, что творят российские войска на оккупированных территориях. Но угрозы прорыва фронта и продвижения российских войск в глубь нашего государства в течение 2023 года не существовало. Мы даже отступая в Бахмуте понимали, что это отступление контролируемое со стороны нашего военного руководства и оно не несло прямой угрозы обрушению фронта”, — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт подчеркнул, что Франция "отстает" в объемах поставленного оружия и финансовой помощи Украине, несмотря на громкие заявления Макрона.

“Это мечта Путина. Я вообще не понимаю, почему Макрон пошел на такой шаг. Мое личное мнение: Макрон — политический популист. От него постоянно раздаются громкие заявления. Он остается с наименьшими потерями: когда начинают критиковать Францию за малый объем поддержки, он дает нам батарею "Цезарей". И мы радуемся следующему концу нашего терпения. Более полугода назад, когда речь шла о F-16, Макрон сказал, а почему бы вам не взять наши, французские самолеты. Он дал? Нет. Он больше ищет себе политическую выгоду. Делает заявления, которые вызывают бурную реакцию и долго обсуждаются", — считает Олег Жданов.

Введение войск — мечта Путина

Россия постоянно провоцирует НАТО на агрессивный шаг, чтобы вовлечь в войну, говорит военный эксперт. Таким образом, Путин хочет принудить западных лидеров к переговорам.

“Сегодня это вооруженный конфликт с двумя участниками, и переговоры могут быть между двумя участниками — не важно при посредничестве третьей стороны или без нее. Путин не хочет разговаривать с нами, он нас не считает государством. А втянуть НАТО — это его мечта, и даже не нужно дальше воевать. Дальше нужно садиться за стол переговоров. И тогда будет повторная легитимизация Путина на международной арене за счет того, что он разговаривает с лидерами стран НАТО, а это фактически мировой бомонд", — рассказал Олег Жданов.

Война может перерасти в мировую

Тогда, по его словам, война в Украине может перерасти даже не в региональную, а сразу в мировую.

“33 государства НАТО будут вынуждены вступить в войну в соответствии с их уставом. Макрон понимает, что Путин не даст гарантию безопасности иностранных войск на территории Украины. А наоборот, я думаю, как только появится хотя бы один французский солдат, туда прилетит ракета и убьет этого солдата или его ранит. А нападение на военного — это нападение на страну. Что Франция должна будет вступить в войну на стороне Украины? Она этого не сделает”, — говорит военный эксперт.

Олег Жданов считает, что введение западных войск в Украину сегодня маловероятно. По его словам, Макрон опасается заранее отправлять своих солдат, брать на себя такие обязательства.

“Поэтому он говорит, если кризис будет… Но мы понимаем, что ввод войск — это не один день. Я уверен, если бы у нас кризис с боеприпасами продолжился и мы отходили большими темпами на том же Авдеевском направлении, западные войска бы не пришли. Тот же Макрон нашел бы 150 тысяч причин, чтобы этого не делать. Потому что как только убьют французского солдата, французское общество не простит это Макрону. Вступать в войну он не готов”, — говорит военный эксперт.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон должен прибыть в Украину в ближайшее время. Его визит анонсировал Владимир Зеленский.

Читайте также: