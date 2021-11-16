"Это мелочь, копейки, пиар": как отреагировали украинцы на тысячу от президента за вакцинацию

"Это мелочь, копейки, пиар": как отреагировали украинцы на тысячу от президента за вакцинацию

Депозит можно потратить на спорт, туризм или культурную сферу.

Тысячу от президента за прививку получат все, кто сделал две инъекции от "ковида". Но это не будут живые деньги, а депозит на спорт, культуру и туризм. В Офисе президента говорят, что таким образом поддерживают бизнес, наиболее пострадавший от карантинных ограничений и пытаются увеличить количество пользователей приложения "Дія".

О том, может ли это подтолкнуть к вакцинации сомневающихся – 16 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, в очередях к пунктам вакцинации за прививкой сегодня только и разговоров о тысяче. Здесь уже и распределили, на что бы ушла тысяча – на гречку и дорогое масло. Но в Офисе президента сразу очертили — наличные деньги никто не получит. Депозит можно потратить на спорт, туризм или культурную сферу.

Украинцы говорят:

В спортзал уже поздно ходить, а фильмы я все пересмотрела в своей жизни;

На что? На спортзал, кинотеатр или музей? Кто в них ходит? Представьте краеведческий музей наш (в г. Ровно – Ред.), это же можно 2 года ходить на тысячу гривен – да, там можно заблудиться на тысячу гривен;

Что такое тысяча гривен? Это мелочь, копейки, пиар.

Интернет тоже откликнулся юмором о тысяче гривен, особенно о том, куда их можно потратить.

Однако в Офисе президента не разделяют веселья. Говорят, сферы, которые предложены, наиболее пострадали от карантинных ограничений.

"Это поддержка бизнеса, не прямая, а опосредованная. Люди сами найдут, куда отнести тысячу", — отмечают там.

В поддержку бизнеса выделят 6 миллиардов. Однако если их разделить на тысячу гривен, то хватит всего на 6 миллионов украинцев. А сейчас уже привиты одной дозой почти 12 миллионов.

Следует отметить, что финансовое поощрение прививаться – не новая идея в мире. К ней обращались такие страны как США, Сербия, Греция, Гонконг. Однако мотивирует ли это людей прививаться, никто так не выяснил.

Основательных исследований, действует ли метод пряника в вопросах вакцинации, никто в мире не проводил. Однако в Швеции проводили опрос среди 8 тысяч непривитых респондентов. И в группе, где предлагали денежное вознаграждение, всего на 4% было больше желающих прививаться, чем там, где деньги не предлагали. Но в целом опрошенные не были против вакцинации. А исследователи отмечают, что денежное вознаграждение среди убежденных антивакцинаторов может усилить протестные настроения, потому что предложение оплатить вакцинацию может быть воспринято как подтверждение рисков.

Однако почти все страны размышляют над одним – как к вакцинации максимально привлечь группу риска, а это пожилые люди. Все европейские страны вакцинальную кампанию начинали с категории 60+. И когда охватывали более 60%, переходили на другие категории.

Тысяча от Зеленского: может ли такой ход увеличить количество желающих вакцинироваться

В Украине одной дозой привито 33% населения в возрасте 60+. Двумя дозами 24%. В то же время из почти 78 тысяч украинцев, которые умерли от "ковида" за время пандемии — 82%, это пациенты, которым было за 60.

Программа стартует с 19 декабря. В Офисе президента к этому времени обещают обнародовать дополнительные разъяснения, чтобы все вакцинированные могли воспользоваться депозитом в тысячу гривен.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, что в Мариуполе люди старше 70 лет, уже совершившие полный курс вакцинации, получат продуктовые корзины.

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