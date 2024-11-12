"Это меня и спасло": военный, переживший 830 дней плена, рассказал трогательную историю любви

Он поделился тем, что помогало ему не опустить руки в плену.

Кому-то на войне и в плену помогала вера в Бога, а мне помогала вера в мою любовь.

Об этом в интервью TSN.UA рассказал военный срочной службы 12-й бригады оперативного назначения НГУ, защитник Мариуполя Сергей Можаровский.

Он поделился трогательной историей своей любви:

“Мы познакомились в 2018 году. Через полгода начали вместе жить. В момент, когда я шел на срочную службу, мы жили вместе почти два года. Я сделал предложение 24 декабря, а потом в мае пошел служить. Мы подумали сразу не расписываться, отслужу год сначала. Думали, вернусь, сыграем свадьбу. Ну, а потом все эти события: Мариуполь, война, потом плен. Всегда, даже на войне, у меня всегда была фотография с собой. Я пообещал и вернусь. И у меня все время была мысль там, когда мы на позициях были, когда бой принимали. Думал: "Серый, короче, сдохнуть вообще не вариант, надо держаться". Это меня и спасло”.

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