"Это мог быть последний бой": боец "Азова" о бункерах "Азовстали" и "прощальных" сообщениях жене

Почти год боец мариупольского гарнизона Святослав Серый (псевдо Храбрый) провел в плену, его уволили 6 мая 2023 года. Его путь начался на Майдане Незалежности, полномасштабное вторжение он встретил артиллеристом, затем перешел в пехоту, был ранен. Вместе с другими защитниками города находился в бункерах "Азовстали", пока не было принято решение о выходе.

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорна пообщалась с бойцом и узнала, готовился ли кто-то к такому сценарию, как был в Мариуполе, какие условия были в бункерах "Азовстали", как удалось выжить и какие сообщения Святослав писал жене.

Бункеры "Азовстали"

Такого сценария, который случился в Мариуполе, вообще никто не мог просчитать. Никто не мог представить, что меньше чем за неделю времени полномасштабной войны нас закроют в кольцо и нам придется держать малым количеством людей и еще меньшим количеством вооружения целый город в полном окружении. Это 120 км, 60 км из которых полностью эшелонированы», – рассказал военный.

«Разглядывали ли «Азовсталь»? Возможно, да, а возможно нет. Но очень большой плюс, что на Азовстали так же, как и на Ильича, были подготовлены бункеры для того, чтобы принимать гражданское население. Там было много гражданских сухпаев, воды, кое-где были матрасы и какие-то условия для жизни. Много антисептиков. Это было одним из ключевых моментов, благодаря которым продовольственно мы смогли продержаться до выхода”, — отметил Святослав.

Он говорит, что был уверен в том, что если мир это узнает, то Россия не сможет существовать, потому что это преступление не против мариупольцев, не против Украины, это преступление против человечества, против цивилизованных людей, которые хотят нормально и мирно жить, развиваться, что-то новое видеть, строить, а не разрушать и убивать. Однако Россия, к сожалению, продолжает существовать, констатировал военный.

Сообщение из “Азовстали”

Были моменты, рассказал Святослав, когда он три раза с супругой прощался, писал небольшие сообщения, но очень эмоциональные.

Говорил все, что, возможно, не будет возможности сказать потом. Лучше сказать эти вещи сейчас и дать близкому человеку и семье надежду на то, что они должны жить дальше нормально, даже если это случится, потому что мы мужчины, а мужчины достойно принимают вызовы, которые им бросают жизнь», — говорит боец.

“Месяц назад как раз перечитывал эти сообщения. Помнится отрывок, который бьемся, как львы, может быть и последний бой, но то, что мы делаем, того стоит. Писал, чтоб жена помнила, но жила нормально. Писал, чтобы никто не плакал, не унывал, если бы делали застолье, то застолья веселые. Что у меня было по средствам, чтобы пустили чисто на гульбан и чтобы развеяли меня в горах. Такое у меня было пожелание и это не было сказано с грустью. Это просто решение, если что-нибудь случится”, — поделился Святослав.

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