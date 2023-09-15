"Это могла быть дорога в один конец": как происходила легендарная спецоперация по возвращению "вышек Бойко"

Украинские самолеты, вооруженные британскими ракетами, прорывают противовоздушную оборону противника в Крыму: сгорел большой десантный корабль "Минск", а где-то за ним тихонько тлеет новая российская подлодка "Ростов на Дону".

Как украинским воинам это удается, рассказал корреспондент ТСН Александр Загородний.

Это Пэйн, один из командиров таинственного, но уже знаменитого спецподразделения "Артан". Это ГУР, Главное управление разведки Министерства обороны Украины. На днях они тихо подплыли и отобрали у врага буровые платформы в Черном море, их больше знают как "вышки Бойко".

Боец с позывным "Пэйном" / Фото: ТСН

Там была захвачена радиолокационная станция "Нева", которая следила и предупреждала о приближении к Крыму украинских самолетов, возможно и ракет. Характеристики этой техники уже изучают.

По словам бойца, пришлось передвигаться на резиновой лодке, ведь она более маневренная, она меньше видна воздушному средству и кроме того, когда много лодок маленьких, и одна тонет, то можно подойти и всех спасти. Говорят, отлично понимали, что задача может оказаться дорогой в один конец.

Бойцы ГУР на резиновой лодке / Фото: ТСН

"Конечно, любая задача нашей структуры может стать дорогой в один конец. Не боится только дурак или покойник", – говорит Пейн.

Определяющий момент всей спецоперации – искры на вершине буровой платформы "Таврида". Это спецназовцы ГУР спиливают антенну радиолокационной станции врага. Еще мгновение – и все, он "слепнет", на полуостров уже больше не поступает сигнал с данными о перемещении наших военных вокруг Змеиного и дальше, вплоть до Одессы.

Спецназначители ГУР спиливают антенну радиолокационной станции врага / Фото: ТСН

"Ограничили им очень сильно их действия в акватории Черного моря, а именно в акватории острова Змеиный. Мы очень их отодвинули к берегам Крыма... в Черном море они уже очень сильно теряют свое влияние", — говорит военный.

Впервые бойцы ГУР рассказывают о бое их резиновых лодочек с вражеским самолетом условно пятого поколения. Безумная скорость, управляемые ракеты с современной лазерной наводкой, бомбы, в конце концов 30 миллиметровая пушка. И бойцы с автоматами, пулеметами и переносным ракетным комплексом.

"По нашим бойцам начал отрабатывать самолет... чуть-чуть побило лодку, не сильно. Один такой снаряд мог с легкостью потопить нас", — говорит боец.

Операция у "вышек Бойко" / Фото: ТСН

Какие шансы были у вражеского пилота уничтожить украинские катера? Практически стопроцентные, предполагает ГУРовец. А какие шансы с шаткой лодки попасть в самолет, летающий вокруг на бешеной скорости? Один на миллион.

"У нас очень профессиональный оператор ПЗРК. Был один выстрел и сразу попали. Там было попадание в хвостовую часть и сначала видели белый дым, потом черный и все, он ушел", — рассказывает боец.

Такие на первый взгляд ненадежные резиновые лодки спасли наших бойцов. Вражеские ракеты, выпущенные пилотом, так и не смогли распознать, а затем и захватить столь малозаметную цель без теплового излучения. Видите, вот они падают совсем рядом. Но во время этого боя один боец ГУР неожиданно оказывается за бортом.

"Он стрелял и не услышал команду, что сейчас будет маневр. Он грубо говоря свалился, выпал за борт", – говорит Пэйн.

Остановиться, забрать бойца нельзя, в неподвижную цель вражеский пилот уж точно попадет, к тому же со стороны Крыма на место боя летят другие вражеские самолеты. Катера продолжают маневрировать, отходить ближе к украинскому берегу. А что боец? Он просто уплыл в сторону своих – у него был компас. Рационально использовал воду, имел около 3 литров с собой и берег силы. Пейн отмечает – ничего удивительного, все их бойцы проходят подготовку, особенно психологическую.

Он рассказывал, что очень устал, мол, будет как будет. Он заснул и говорит: Просыпаюсь от того, что по мне что-то ходит, а на нем чайки сидят, просто сидят чайки. Он так плыл-плыл на характере, а потом мы его забрали", – вспоминает боец.

Уникальные кадры спецоперации на "вышках Бойко" / Фото: ГУР Минобороны

Еще немного и Крым вернем, убеждает командир на псевдо Пейн. По крайней мере, в северо-западную часть Черного моря россияне на своих военных больших кораблях уже не заплывают. Боятся украинских Вооруженных сил, у которых и собственного флота вроде бы нет.

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Напомним, в ГУР МО 11 сентября сообщили о возвращении контроля над так называемыми "вышками Бойко", которые находились в оккупации с 2015 года. Это важно также с военной точки зрения, поскольку оккупанты использовали газодобывающие платформы для военных целей.

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