"Это моя жена": в Днепре мужчина на глазах десятков пассажиров троллейбуса жестоко избил женщину (видео)

Мужчина набросился на женщину, потом — на пассажира. На место вызвали полицию.

В Днепре в салоне троллейбуса подрались пассажиры. Причиной конфликта стало то, что один из мужчин ударил по лицу женщину.

Видео инцидента пользователи загрузили в социальные сети.

На ролике видно, как на полу в троллейбусе лежат двое мужчин и держат друг друга за горло. Растянуть их постарались другие пассажиры, однако какого-то результата это не принесло.

ТСН.ua автор видео рассказала, что драка между гражданами завязалась после того, как один из них вступился за женщину, которую ударили по лицу.

"Это произошло в троллейбусе, а не, как пишут, в 87-й маршрутке. Драка началась уже после того, как мужчина ударил женщину по лицу. Мы у него спросили: "Что ты делаешь, зачем ее бьешь?". На что он сказал: "Это моя жена", и набросился на пассажира, который пытался его остановить", — рассказала нам днепрянка Яна Кривобок.

Она также добавила, что после того, как троллейбус остановился, в салон зашел водитель и выгнал буяна на улицу. За ним вышла и женщина, которую он ударил.

"Когда они вышли, мужчина продолжил ее избивать. Мы вызвали полицию", — отметила девушка.

Напомним, что в Харькове во время просмотра фильма в кинотеатре между подростками и посетителями возник конфликт. В результате чего мужчина ударил 11-летнюю девочку.

Новости Украины: в Днепре в салоне троллейбуса подрались пассажиры

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