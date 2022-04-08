"Это может быть подготовкой к большому наступлению на Донбасс": эксперт про причины ракетного удара по Краматорску

"Это может быть подготовкой к большому наступлению на Донбасс": эксперт про причины ракетного удара по Краматорску

Оккупанты уже выстреляли значительную часть "Калибров", "Искандеров" и массово используют ракеты воздушного базирования.

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь заявил, что обстрел железнодорожного вокзала Краматорска может быть подготовкой к большому наступлению на Донбассе, которое они никак не могут начать.

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Об этом он рассказал в комментарии ТСН.ua.

Во-первых, эксперт обращает внимание на первые сообщения в российских Telegram-каналах сразу после ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска, где указывалось, что его нанесли "ДНР" для уничтожения украинских сил.

"Потом они очевидно увидели, что промахнулись, поэтому начали удалять эти сообщения. И вместо этого пошла массовая дезинформация, что это якобы ВСУ нанесли удар, потому что у россиян нет таких ракет. На самом деле ракеты есть. Существует масса видео и фото, что они перебрасывались и в Беларусь, и были замачены в Киевской и Черниговской областях", — говорит Михаил Самусь.

По его словам, они уже выстреляли значительную часть "Калибров", "Искандеров" и массово используют ракеты воздушного базирования. Поэтому россияне и начали возвращаться на "Точку-У", которую сняли где-то в районе 2016-2019 гг., а в некоторых ракетных бригадах — даже в 2020-20211 гг. "То есть они только-что их снимали. Это не то, что они там где-то валялись на складах 30 лет. Это ракеты, которые снимались с вооружения. Поэтому очевидно, что никуда далеко не ставились, они там возможно в тех же бригадах и находились" – уточняет эксперт.

Во-вторых, в четверг, 7 апреля, враг уже наносил удары по путепроводу возле станции Барвинково на железной дороге. А еще несколькими днями ранее россияне попали по школе в Краматорске.

В-третьих, в утренней сводке за 8 апреля, Минобороны России отрапортовало о нанесении ракетных ударов по железнодорожным узлам Славянска, Покровска и Барвинково. Краматорск не назывался, потому что он был позже. Но удары наносились по железнодорожным узлам с целью поражения войск ВСУ, прибывающих на восточный фронт.

В-четвертых, это может быть подготовкой к большому наступлению на Донбассе, которое они никак не могут начать. Потому что очевидно, что у них проблемы с восстановлением боеспособности. Поэтому они стараются максимально оттянуть его начало и нанести нам вред еще не начиная операцию. То есть идет разведка боем и ракетно-артиллерийская подготовка к наступлению.

Поэтому они сейчас массово пригнали эти "Точки-У" на Донбасс для подготовки и проведения этой операции, которая по глубине будет постоянно где-то 100-150 км. То есть, они будут запускать свои щупальца и использовать "Точки-У". Это очевидно. И они уже начали их использовать, чтобы помешать Украине провести усиление своих группировок, подвезти резервы. Не только россияне готовят свою операцию.

"Все может быть еще более тупо, как всегда у россиян. Возможно у них была информация, что, например, в Краматорск прибывает какой-то поезд с техникой и украинскими войсками. И они наносили удар. Но. И здесь я хочу особо подчеркнуть в чем проблема для россиян. По сравнению с "Искандером", который является действительно высокоточным оружием и его можно фактически до нескольких метров наводить, "Точка-У" не является высокоточной. Попасть им можно где-то в радиусе 200 м. Когда мы говорим об обстреле такого объекта, как железнодорожный вокзал, это просто преступление", — говорит Михаил Самусь.

Все, что перечислил эксперт, означает, что россияне целенаправленно наносили удар по железнодорожному вокзалу Краматорска в рамках подготовки к операции на Донбассе.

"Возможно, это делалось по нашим войскам, но как всегда у них все вышло через одно место, и они ударили по гражданским. Я уверен, что американская разведка, французские и немецкие спутники все это видят: откуда был запуск и кто это сделал", — замечает Михаил Самусь.

А от того, что у них снизились запасы "Калибров" и "Искандеров, по словам эксперта, Китай сидит и просто потирает руки. Ведь все эти "Калибры", "Искандеры", воздушное базирование – это действительно средства доставки тактического ядерного оружия. И для Китая очень важно, чтобы Россия их потратила.

Но, по словам Михаила Самуся, касательно глубины операции на Донбассе на 100-150 км – это как раз для "Точки-У". То есть нет смысла на глубине 100 км применять "Искандер". Он очень дорогой и его можно использовать на глубину 500 км. А "Калибры" – это вообще искусственный товар на 2-2,5 тыс. км. Так же, как и воздушное базирование – 3-5 тыс. км.

"Это как раз для доставки ядерного оружия. Но их использование не имеет смысла для военного театра операции на Донбассе. А "Точка-У" идеальная, потому что она, во-первых, уже ничего не стоит для россиян, они их вывели из вооружения, то есть их все равно нужно куда-то утилизировать.Во-вторых, для этого театра на 100-150 км они идеально подходят, чтобы совершать точечные удары по важным объектам: командные пункты, системы управления, очень важные средства ПВО, которые могут держать купол над нашей территорией" – подбивает итог Михаил Самусь.

Стоит отметить, что российские оккупанты 8 апреля нанесли ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске Донецкой области. Во время ракетного удара на вокзале находились тысячи людей, ожидавших эвакуации. По предварительным данным, по меньшей мере 39 человек погибли, среди них четверо — дети, более 100 ранены.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 44-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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