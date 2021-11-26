"Это можно исправить": Зеленский откровенно рассказал о глобальных ошибках

Президент говорит, что в отношении договоренностей с Россией нужно было сильнее действовать и рисковать больше.

Президент Владимир Зеленский перечислил свои глобальные ошибки за время нахождения в должности главы государства.

Об этом глава государства заявил во время пресс-марафона 26 ноября.

Также читайте Зеленский поделился ожиданиями от сотрудничества с новым германским правительством

Доверие – глобальная ошибка. Это что касается кадровых решений. Разным людям - как опытным, так и не очень. Я считаю, что это номер один. Вы же знаете, если ты предложил человека на руководителя структуры. Вы же знаете, рыба гниет из головы. Я не знал, что такое соблазн в ВР, не знал, что так можно любить кресло. Я достаточно крепкий парень, я не хотел этому научиться здесь и делить людей на "людей и особей". Больше стал любить своих собак", — сказал Зеленский.

Кроме того, украинский лидер уточнил, что считает, что ему "нужно было сильнее действовать с точки зрения договоренностей с РФ".

"Надо было больше рисковать. Думаю, что это можно исправить, просто решение некоторых проблем спринтерски, а есть стайерски. Я очень хотел спринт и победить в нем, но перешел из спринта в программу более длительную", — отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в начале каденции часто устраивал неформальные встречи с журналистами, поскольку стремился стать товарищем общества и СМИ и хотел получить поддержку со стороны медийщиков.

Как сообщалось:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.