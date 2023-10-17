"Это – начало": бывший спикер Генштаба рассказал о предвестниках угрозы от России

После длительного перерыва Россия атаковала ракетами и дронами-камикадзе регионы, не граничащие с линией фронта. По данным Воздушных сил ВСУ, на этот раз, 16 октября, враг использовал 6 ракет и 12 БПЛА.

Какие сценарии разрабатывают оккупанты, почему в ночь на 16 октября они применили такое количество ракет и беспилотников – об этом в комментарии для ТСН.ua свое видение ситуации выразил военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Я думаю, что это только начало, — говорит Владислав Селезнев. — У врага есть немалый запас ракет. Именно в ближайшее время враг будет использовать их для нанесения ударов по объектам критической энергетической инфраструктуры Украины. В прошлом году оккупанты действовали так же. Думаю, что сегодняшняя ракетная и дроновая атака – "проба пера" или разведка боем. Противник ищет предел наших возможностей. Наша ПВО не совершенна, поэтому оккупанты ищут возможности где и какое оружие задействовать".

К этому Владислав Селезнев добавляет: "Обратите внимание, что летящая в этот раз баллистическая ракета уничтожается только системами ПВО типа Patriot, дроны летели с разных направлений. То есть россияне ищут пути, которыми можно более безопасно добраться до определенных объектов. Также очевидно, что дроновые атаки направлены на объекты военной инфраструктуры".

По его словам, число ракетных атак может увеличиться.

"Думаю, таких атак и ракетных ударов дальше будет больше, потому что у врага есть ресурс. Я думал, что ракетная атака будет этой ночью, потому что в акватории Черного моря находились три ракетоносителя с суммарным залпом 20 ракет. Но видим, что враг использовал другие типы ракет. По моему мнению, это была разведка боем, они пытаются выяснить уровень боевых возможностей наших систем ПВО", — резюмировал Селезнев.

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