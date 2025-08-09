"Это наш последний бой": Ющенко, о войне Украины с Россией

Виктор Ющенко / © УНИАН

Третий президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010) подчеркнул, что война с Россией — это последний бой в многовековой борьбе украинского народа за свободу и независимость.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью журналистке ТСН Наталье Нагорной.

По словам Ющенко, нынешний конфликт 24-й в ряде войн против Московии, который длится уже более 250 лет — со времен Мазепы, Шевченко, Бандеры и других исторических фигур.

Ющенко подчеркнул, что начавшаяся в 2022 году агрессия России кардинально изменила баланс сил.

«Знаете, когда Путин в 22-м году напал на Украину, у него было 12,5 тысячи танков. В самой большой армии Европы, знаете сколько было? Аж 400 — в немецком, в Будесвере. В Британии — 170. О, сила! Вот эта ошибочная политика до чего довела и как она спонсировала Путина. Теперь ситуация меняется. Уже из 12,5 — 10 тысяч танков (в России — ред.) уже нет», — подчеркнул Ющенко.

Ющенко также подверг резкой критике политику западных стран, которые по его мнению, слишком долго поддерживали Путина, что привело к разрастанию конфликта. Он убежден, что нынешняя война решающая и должна объединить все поколения украинцев в совместной борьбе.

Это последнее сражение за Украину, которое обусловит будущее страны и всего региона, подытожил Виктор Ющенко.

