"Это наша история и память": как будет выглядеть мемориальный комплекс военных захоронений во Львове

Захоронения военных будут выглядеть как сооружения из белого архитектурного бетона с вкраплением натурального камня и подсветкой.

Во Львове определились, каким будет мемориальный комплекс военных захоронений героев Украины. Его планируют построить на Марсовом поле Лычаковского кладбища. Три месяца архитекторы имели на то, чтобы представить свои проекты. Победителя жюри выбирало из 27 работ. Их подавали команды со всей Украины и даже из-за границы.

Каким будет мемориальный комплекс – корреспондентка ТСН Маричка Кужик расскажет.

Как выглядит мемориал

Захоронения военных будут иметь вид сооружений из белого архитектурного бетона с вкраплением натурального камня и подсветкой. Кресты на могилах - казацкие. Однако архитекторы разрабатывают надгробные камни и для тех, кто исповедует ислам, иудаизм, буддизм.

"Базовая идея еще оформления самих захоронений, кроме белых надгробных камней, чтобы мы не закрывали плитой захоронения, как это очень часто в иностранных традициях. Это захоронение с высадкой растений", - говорит соавтор архитектурного проекта Дмитрий Райфшнайдер.

Авторы проекта - группа архитекторов из Хмельницкого. Кроме зоны захоронений запланировали церемониальную площадь. А еще колумбарий - место захоронения урн с прахом. И монумент неизвестному бойцу, где визуализируют основные географические направления обороны Украины.

"Мы действительно имеем неопознанных воинов, но что важно, в лице неизвестного воина, есть все защитники и защитницы павших. Это место архитекторы подали как такие щиты которые сверху цветут, это цвет нации, цвет нации", - говорит главный архитектор Львова Антон Коломейцев.

Мемориальный комплекс военных захоронений героев Украины

Что говорят родственники погибших военных

Елена - жена погибшего военного Алексея Журавлева. Он пал возле Попасной на Луганщине.

"У каждого захоронения должна быть коротенькая, на наше видение, какая-то коротенькая история о том, где погиб, в какой бригаде. Нравится то что, казацкие кресты. Это наша история и память", - говорит Елена Журавлева.

Проект мемориального комплекса ей нравится, единственное - говорит, строительство не должно откладываться на годы.

Победители конкурса признаются - еще не проектировали мемориалов памяти. Поэтому изучали проекты из других стран - всего их было более полутысячи.

Что известно о месте захоронения

"Мы переносили на наш украинский контекст не сами формы, а собственно принципы, как люди подходили к чествованию погибших. Проанализировав наш участок мы пришли к тем архитектурным решениям", - говорит соавтор проекта Виктор Голубев.

После 1945 года здесь, на Марсовом поле, были захоронены в основном члены НКВД, погибшие в боях с подразделениями украинской повстанческой армии. И совершали репрессии против мирного населения. Их останки исследователи эксгумировали, и перезахоронят на другом кладбище. На Марсовом поле оставят крест в честь Украинской галицкой армии.

Пространство будет инклюзивным. Да и детали проекта еще будут обсуждаться. Архитекторы будут советоваться с семьями павших и защитниками.

Мемориальный комплекс военных захоронений героев Украины

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Напомним, Львовский ТЦК снял второй мотивационный ролик.

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