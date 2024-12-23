"Это наша война": миллиардер Говард Баффет предупредил мир о последствиях, если Украина проиграет

Одна из самых богатых на планете семей - американского инвестора Уоррена Баффета от начала полномасштабного вторжения помогает украинцам. ТСН имела уникальную возможность пообщаться с сыном миллиардера.

Что Говард Баффет делает в Украине во время войны, куда он сейчас вкладывает деньги и что больше всего поражает миллиардера в украинцах? Обо всем этом в эксклюзивном интервью меценат рассказал корреспонденту ТСН Наталье Ткачук.

Эта семья доказывает - деньги не портят людей, а дают им возможности помогать другим. Баффеты - одна из самых богатых семей на планете. 94-летний Уоррен Баффет - американский инвестор и филантроп, состояние которого оценивается в более 140 миллиардов долларов. Но несмотря на огромные деньги, Баффет сторонник скромной жизни - не имеет собственного водителя, не покупает дорогую одежду и даже не пользуется современным смартфоном. Зато львиную долю своих денег семья отдает на благотворительность.

Говард Баффет

По завещанию Уоррена Баффета, после его смерти 99% акций должны перейти в благотворительный фонд, которым будут руководить трое его детей - дочь Сьюзен, и двое сыновей - Питер и Говард Баффеты.

О Говарде Баффете украинцы могли слышать уже не раз. С начала российского вторжения Баффет-младший всячески помогает Украине. На днях Говард Баффет приехал в Киев и ТСН имела уникальную возможность пообщаться с сыном миллиардера.

"У меня здесь, в этой стране, есть замечательные друзья. Для Украины сейчас сложные времена. Поэтому я предпочел бы быть здесь со своими друзьями в Украине, выражая поддержку, чем где-либо в другом месте", - говорит Говард Баффетт.

Говард Баффетт на сегодня - крупнейший частный донор Украины. С начала войны его фонд оказал помощь украинцам на более 800 миллионов долларов.

"Когда Россия вторглась в Украину в 2022 году, для меня было очевидно, что это будет иметь достаточно большое влияние. Поэтому я решил, и команда полностью поддержала меня, у нас не было выбора - мы должны были быть в Украине. И если мы здесь, то мы должны сделать все возможное, чтобы быть настолько полезными, насколько это возможно", - говорит Говард Баффетт.

Баффет вкладывает средства в гуманитарное разминирование и восстановление инфраструктуры. Именно он помог построить в Украине современный центр по протезированию «Суперхьюменс». А еще миллиардер занимается фермерами, которые пострадали из-за российской агрессии. Фонд Баффета предоставляет аграриям технику, помогает сеять и собирать украинский урожай.

"Я бывал во многих местах. Например, в Боснии в 1997 году, в конце конфликта. Там также были значительные разрушения, и это сильно повлияло на местное население. Но масштабы того, что я вижу в Украине, гораздо больше. Это просто поражает", - говорит Говард Баффетт.

Говард Баффет

Миллиардер лично ездит по прифронтовым городам, посещает деоккупированные территории и позиции украинских военных на фронте. Он всегда с камерой в руках. И как фотограф, Баффет документирует преступления россиян. Накануне в Киеве открылась первая выставка фотографий мецената, которые он сделал во время поездок по Украине.

"Я говорю людям: война в Украине - это наша война. Это не война Украины. Украинцы воюют, они гибнут, они платят огромную цену. Но, в конце концов, если Украина не выиграет, мы все будем платить эту цену. Поэтому я очень впечатлен украинским народом", - говорит Говард Баффетт.

Украина для американского филантропа - сегодня приоритет. Об этом Говард Баффет постоянно подчеркивает и во время нашего разговора. И несмотря на масштабы работы в Украине, меценат уверяет: он не устает помогать и будет продолжать эту работу и в дальнейшем.

"Я не понимаю, как мы можем сдаться, если Украина не сдается. Нет, я не устал, я не истощен. Я буду здесь в следующем году на свой день рождения, и, надеюсь, это будет день рождения, когда мы сможем праздновать победу", - говорит Говард Баффетт.

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