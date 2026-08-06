Скандал в Киеве: на Теремках вырубают 80-летние дубы, вспыхнули протесты

Женщина защищает дерево от вырубки. Фото: Женя Кулеба/Facebook

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В Киеве разразился скандал из-за вырубки вековых дубов для прокладки теплотрассы на Теремках. Местные жители встали на защиту зеленой зоны, но участок, предназначенный для вырубки, огородили забором.

На улице Теремковской произошло несколько столкновений между гражданами и полицией, которая якобы обеспечивала правопорядок, но на самом деле ограничивала доступ людей к месту вырубки деревьев. В Сети публикуются кадры огромных деревьев, отмеченных для вырубки, а многие насаждения уже срублены и вывезены.

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В лесополосе планируется вырубить 660 деревьев. По словам активистов, возраст этой зеленой зоны составляет около 80 лет, поэтому и деревья имеют соответствующий возраст. Она сохранилась еще со времен, когда за Теремками и Окружной дорогой не было никакой застройки, а простирались лишь дачные участки и сельскохозяйственные угодья, отделенные защитными полосами.

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«Это настоящее варварство»: почему выбрали именно лесополосу

«То, что сейчас происходит на Теремках, можно назвать настоящим варварством. Об этом говорят и местные жители, и активисты, защищающие деревья от вырубки. Теплотрассу хотят проложить к одному из жилых комплексов на Теремках. И очевидно, что застройщику выгодно сэкономить средства и проложить теплотрассу не в обход лесополосы, а именно через нее. Так короче и тратится меньше средств, и ему наплевать на ценность этой природной территории с вековыми дубами», — рассказал ТСН.ua эколог Александр Соколенко.

Известно, что весной по вопросу прокладки теплотрассы проводились общественные слушания, однако местные власти (Голосеевская РГА) просто не прислушались к мнению громады, которая выступала против строительства. Теперь люди выходят на протесты.

Виды, занесенные в Красную книгу, и сказки о компенсации

«Ценность лесополосы заключается в том, что, помимо дубов возрастом до ста и более лет, там обнаружены места обитания летучих мышей и жука-оленя, занесенных в Красную книгу Украины. Это зафиксировали сотрудники научного отдела Голосеевского национального парка, которые в неформальном порядке посетили лесополосу. Это довольно редкие представители фауны, которые в идеале должны охраняться в лесополосах, если они есть в Киеве, а не уничтожаться», — говорит эколог.

В мэрии заявляют, что после вырубки деревьев и прокладки теплотрассы подрядчики обещают посадить новые деревья. Однако эколог скептически относится к таким обещаниям.

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«Я очень сомневаюсь, что кто-то там что-то посадит, но даже если кто-то что-то посадит, то не факт, что оно вырастет. У нас в Киеве много всего сажают, но деревья просто усыхают. Чтобы они выросли, их нужно поливать, ухаживать за ними. А просто посадить и забыть о нем — через две недели этого дерева там не будет, оно усохнет. А именно так и поступают в Киеве», — подчеркивает эксперт. Даже если новые насаждения передадут на баланс КО «Киевзеленбуд», придется ждать 80 лет, пока на этом месте вырастет то же самое, что было уничтожено.

Теплотрасса нужна, но такой ли ценой?

В то же время чиновники подчеркивают чрезвычайную важность теплотрассы, учитывая суровую зиму и российские обстрелы.

«Я не исключаю, что теплотрасса действительно нужна, если ее где-то не хватает и люди могут остаться без тепла. Ее нужно проложить. Другой вопрос: стоило ли прокладывать ее именно через лесополосу, вырубая деревья? Можно было выбрать другой маршрут, даже если бы он обошелся дороже. Насколько мне известно, компромиссный вариант был. Но его почему-то не использовали, надеясь на то, что люди промолчат. А они не промолчали и вышли на протесты», — отмечает Соколенко.

По словам эксперта, это общая проблема для Киева, где хаотичная застройка продолжается еще с 90-х годов. Сначала возводят новые жилые комплексы, вопреки генеральному плану уничтожая зеленые зоны ради инфраструктуры, а затем сталкиваются с нехваткой социальных объектов, теплотрасс и транспортными проблемами.

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Что говорят в КГГА

В КГГА пока не комментируют ситуацию: ТСН.ua направил официальный запрос по поводу вырубки деревьев на улице Теремковской, однако ответа от мэрии пока не поступило.

После резонанса в КГГА все-таки прокомментировали ситуацию. Там отметили, что «удаление части деревьев на Теремках — вынужденная мера, необходимая для строительства новой тепловой сети для жилых массивов Теремки-1 и Теремки-2. Это критически важный инфраструктурный проект, который должен повысить энергетическую устойчивость столицы и обеспечить бесперебойное теплоснабжение в условиях постоянной угрозы российских атак на критическую инфраструктуру».

«Перед началом проектирования рассматривались и альтернативные варианты прокладки теплосети. Однако они в разы дороже или более длительны по срокам. «Киевтеплоэнерго» имеет все необходимые разрешительные документы и действует в рамках законодательства. Строительство теплосети осуществляется во исполнение решения Киевсовета от 10 марта 2026 года № 358/10825 «О вопросах обеспечения энергетической устойчивости территориальной громады города Киева». Важно, что восстановление территории после завершения строительства является неотъемлемой частью проекта», — отметили в КГГА.

Там добавили, что «департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата совместно с коммунальными предприятиями уже приступают к разработке комплексного решения по восстановлению этого участка».

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