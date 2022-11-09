"Это не цена вопроса": Жданов намекнул, что на самом деле Россия отдала Ирану за полученные дроны

Переданные Ирану деньги и западное оружие могли быть просто подарками от РФ.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал информацию о передаче Россией Ирану 140 млн евро и западных образцов вооружений в обмен на дроны-камикадзе.

Об этом эксперт рассказал в интервью ТСН.ua.

Так, Жданов сказал, что все это – только подарки от РФ для Ирана. Он намекнул, что Москва могла передать Тегерану ядерные технологии.

"Тегеран уже более 40 лет живет под санкциями, поэтому им очень нужны такие образцы вооружения. Но я думаю, что это не цена вопроса. Для Тегерана это очень малая цена. У Тегерана есть одна цель: они хотят сделать ядерный заряд. Им нужна технология ядерной бомбы, чтобы стать ядерным государством. Тогда, они думают, изменится ситуация в переговорном процессе вокруг того же ядерного соглашения и вообще статус Ирана. Это цена вопроса. Иран готов за такую цену выйти из любых переговоров и стать против всего мира. А остальное – это такие подарки от Российской Федерации, которые не стоят того, чтобы сегодня Иран оказался перед новым перечнем санкций", – объяснил военный эксперт.

Напомним, накануне издание Sky News со ссылками на свои источники сообщило, что Россия в обмен на дроны передала Ирану 140 млн евро и западное вооружение, которое удалось захватить на поле боя: комплексы NLAW, Stinger и Javelin.

Заметим, что 9 ноября с визитом в Иран прибыл секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Там у него запланирован ряд встреч.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, визит Патрушева в Иран – поиск способа продолжить войну, получить ракеты/дроны, преодолеть ракетное истощение.

Добавим, что по данным украинской разведки, кроме Ирана, Россия обращалась к Китаю и Северной Корее с просьбой предоставить оружие. Кроме того, Казахстан и Узбекистан помогают РФ обходить санкции, продавая ей американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет.

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