"Это не "гейм-чейнджер", но": эксперт рассказал, как танки Abrams изменят ситуацию на поле боя

Первые американские танки Abrams уже прибыли в Украину. Но без авиации, преимущества в воздухе и бреши обороны противника эти танки никак не смогут себя показать.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан.

"Abrams пока не покажут себя никак": в чем причина

“Танков Abrams будет небольшое количество – около десятка. Первая рота из 10 танков уже в Украине, есть заявление об этом. Из той информации, которая имеется в общем доступе, 31 танк нам передадут в этом году — батальон танков. Это не "гейм-чейнджер", они не изменят на поле боя почти ничего. Они сейчас в режиме работы по тылу прикрытия, в режиме огневой поддержки, не более того”, — сказал эксперт.

“Будут прикрывать наши штурмовые бригады, которые выполняют атаки в основном пешком, без участия бронетехники как таковой, без авиации. Мы иначе наступать не будем, поэтому Abrams себя не покажут никак, пока не придет авиация, пока не будет преимущество в воздухе, пока авиация не проломит оборону противника, не перемешает ее с украинской землей», — прокомментировал Свитан.

Будут прикрывать пехоту

“Максимум – это прикрытие нашей пехоты. У Abrams это будет лучше выходить. Есть моменты, связанные с наилучшей скоростью определения целей, распределения целей. Если они будут завязаны в общую систему данных, это увеличит их способность работать”, — добавил он.

БОПСы: что это такое

“Пока нет информации, какие у этих танков будут прицелы, тепловизоры, какая дальность. Но есть плюс по передаче в информационном поле так называемых БОПСов — бронебойные оперенные подкалиберные снаряды. То есть это снаряды с обедненным ураном. Они позволят уничтожать российскую бронетехнику. Но снова только тогда, когда танки вступят с ней в бой”, — отметил эксперт.

“А это может быть под прикрытием авиации для выполнения марш-бросков или каких-либо прорывных штурмовых действий. Пока авиации нет, скорее всего, таких действий не будет. Поэтому БОПС в больших количествах вряд ли будут использоваться, потому что не будет целей”, — резюмировал Свитан.

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Ранее мы писали, что танки Abrams уже в Украине, а также рассказали, что это за машины, какие у них преимущества и зачем они ВСУ.

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