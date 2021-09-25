"Это не мой флаг", "Мне п***й на него": почему в Украине подростки все чаще сжигают национальные знамена

"Это не мой флаг", "Мне п***й на него": почему в Украине подростки все чаще сжигают национальные знамена

Психологи говорят, что делают они это для того, чтобы привлечь к себе внимание и получить новых подписчиков.

Национальный символ Украины все чаще становится предметом скандала. Недавно в районной госадминистрации Николаевской области сине-желтым флагом страны чиновники залатали дыру на потолке. А на днях в Днепропетровской области 15-летняя девушка и вовсе сожгла флаг. И это — не первый случай, когда подростки оскверняют символы страны.

ТСН.ua узнал, почему дети неуважительно относятся к флагу Украины и какие цели могут преследовать.

"Это не мой флаг"

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В Каменском Днепропетровской области 15-летняя девушка вместе со своими друзьями в парке подожгла флаг. Все это подростки снимали на видео. А сама виновница инцидента в момент происшествия говорила, что "это не ее флаг".

Ролик впоследствии попал в социальные сети, где моментально возмутил общество. И возмутил настолько, что событием заинтересовались правоохранители, которые открыли уголовное производство по факту надругательства над государственными символами.

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Позже девушка записала видеообращение, в котором извинилась за то, что произошло.

"Я сожалею о своем поступке. О том, что было с флагом. Обещаю больше такого не делать", — сказала девушка.

"Да мне п***й на него"

Еще один случай произошел в июле этого года. Но уже не с флагом, а с государственным гербом. Девушка, которой на вид около 15—16 лет, с помощью спичек пыталась сжечь футболку своего бывшего парня. Все бы ничего, но на ней был изображен трезубец.

"Да мне п***й на этот герб. Это была футболка моего бывшего. Мне больно на нее смотреть. И что, что там герб. Ну, герб и герб", — прокомментировала школьница свой поступок.

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Ее извинения тоже не заставили себя долго ждать. Через несколько часов после того, как ролик вызвал резонанс в Сети, девушка записала видео, в котором "искренне извиняется за то, что произошло".

"Радикальная феминистка" против флагов Украины

А в Сумах отличилась студентка местного университета, которая называет себя "радикальной феминисткой" и танцует под песни, прославляющие Россию. Девушка сняла на видео стойку с украинскими флагами и заявила, что "собирается их сжечь .

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Правда, позже студентка изменила свою риторику и извинилась за контент, который мог оскорбить других людей.

"Я — украинка. Родилась и выросла в Украине. С глубоким уважением отношусь к Украине как государству: к ее истории государственности, к ее гимну, к флагу и трезубцу как государственным символам, к моим соотечественникам любого вероисповедания и национальности. Искренне извиняюсь, если мой контент оскорбил личные или патриотические чувства кого-то из вас", — отметила студентка.

Попытка обратить на себя внимание

В свою очередь психологи говорят, что подобным поведением дети и подростки пытаются привлечь к себе внимание.

"Это их самовыражение. Тем самым они хотят показаться более взрослыми, хотят показаться какими-то неформальными лидерами. Мол, если кто-то смог, смогу и я. За этим также может стоять неуверенность в себе, заниженная самооценка, агрессия", — объясняет нам детская и семейная психолог Оксана Дон.

По ее словам, влиять на подростков, которые совершают подобные поступки, может и общество. Обмен информацией в школе или университете может привести к тому, что ученики захотят проявить свою личность не совсем однозначными поступками.

"Они могут быть не вовлечены ни в какие политические темы. Просто это их неудачная попытка проявить себя. Они привлекают к себе внимание. Среди подростков даже может быть какая-то тенденция, эффект заражения: "Я тоже так сделаю". Это подражание своему сообществу", — подчеркивает семейная психолог.

В свою очередь дети, которые неуважительно относятся к национальному флагу, могут транслировать настроение своих родителей.

"Может быть агитация в семье. Когда родители говорят и что-то пропагандируют, разжигают рознь. Дети это перенимают, впитывают и впоследствии выливают это в какие-то противоречивые поступки", — акцентировала детская и семейная психолог Оксана Дон.

Лайки и новые подписчики

Часто ролики, которые снимают друзья подростков, которые сжигают флаги, в Сети публикуют сами виновники происшествия. И делают это они для того, чтобы добиться популярности, говорят психологи.

"У них такой возраст — бунтующий, демонстративный. Публикуют они это в Интернете для зрителей, которым транслируют свой какой-то определенный месседж. Им важно это показывать, чтобы сверстники принимали их в своем кругу. Это помогает получать им лайки, новых подписчиков", — резюмировала психолог, психотерапевт Екатерина Шелест.

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