Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Это – не моя компетенция": Залужный объяснил, кто должен заниматься вопросами отсрочки

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
Дата публикации
Просмотры
251
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Это – не моя компетенция": Залужный объяснил, кто должен заниматься вопросами отсрочки

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный / Фото: Associated Press

Валерий Залужный отметил, что ему нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать ведение боевых действий.

Вопросами отсрочки от мобилизации должны заниматься органы исполнительной власти, которые будут определить, кого призывать или не призывать.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире 1+1 26 декабря.

"Вооруженным силам Украины мне лично главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленную задачу... Поэтому на сегодняшний день я считаю, что вопрос отсрочки – не моя компетенция. Это компетенция органов исполнительной власти, которая может это определить", – подчеркнул он.

Залужный добавил, что ему нужны люди, боеприпасы и оружие для продолжения ведения боевых действий.

"Кого будет призывать государство – не моя компетенция. Мне нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать ведение боевых действий", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный отметил, что военное командование выполняет функции защиты государства,соответственно, формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Залужный в прямом эфире заговорил о мобилизации!".

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
251
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация