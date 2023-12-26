"Это – не моя компетенция": Залужный объяснил, кто должен заниматься вопросами отсрочки

Валерий Залужный отметил, что ему нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать ведение боевых действий.

Вопросами отсрочки от мобилизации должны заниматься органы исполнительной власти, которые будут определить, кого призывать или не призывать.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в эфире 1+1 26 декабря.

"Вооруженным силам Украины мне лично главное, чтобы пришли люди в армию и могли выполнять поставленную задачу... Поэтому на сегодняшний день я считаю, что вопрос отсрочки – не моя компетенция. Это компетенция органов исполнительной власти, которая может это определить", – подчеркнул он.

Залужный добавил, что ему нужны люди, боеприпасы и оружие для продолжения ведения боевых действий.

"Кого будет призывать государство – не моя компетенция. Мне нужны люди, боеприпасы и оружие, чтобы продолжать ведение боевых действий", – резюмировал главнокомандующий ВСУ.

Валерий Залужный отметил, что военное командование выполняет функции защиты государства,соответственно, формирует свои запросы на боеприпасы, оружие и человеческий ресурс.

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