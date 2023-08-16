"Это не моя война, не я ее придумал": как в Украине уклонисты спорят в судах и попадают в тюрьму

В первой половине августа украинские суды вынесли более двух десятков приговоров в отношении уклонившихся от мобилизации.



Обычно в этих документах, опубликованных в Едином реестре судебных решений, говорится, что обвиняемые получили 3 года лишения свободы с испытательным сроком. То есть, условно. Большинство обвиняемых безоговорочно признают свою вину, говорят, что искренне раскаиваются и обещают в дальнейшем не нарушать требования мобилизационного законодательства.

Но, как выяснилось, среди приговоров все чаще встречаются и такие, где суд назначил фигурантам реальный тюремный срок.



ТСН.ua выяснил, при каких обстоятельствах суды назначили уклонистам реальные сроки тюрьмы.

Об одном из последних случаев сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры. По данным правоохранителей, речь идет о местном жителе, которому сейчас чуть более 50 лет.

"Прокурор Мукачевской окружной прокуратуры в суде доказал вину местного жителя в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период (ст. 336 УК Украины). Мужчине назначили наказание в виде 3-х лет заключения", — сообщила пресс-служба прокуратуры. .

В ведомстве отметили, что в судебном заседании прокурор предоставил доказательства того, что мукачевец прошел необходимое медицинское освидетельствование в территориальном центре комплектования и поддержки, по результатам которого признан пригодным к военной службе.

"Однако, после получения повестки на дальнейшую отправку в воинскую часть, предоставил письменное заявление об отказе от призыва в ряды ВСУ. Мотивировал это рядом причин личного характера и собственными убеждениями, содержание которых не уточнял. Обвиняемый изложил собственную версию событий перед судом и вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении не признал. Несмотря на это, Мукачевский горрайонный суд принял решение о лишении свободы гражданина. Продолжается время на апелляционное обжалование приговора", — добавили в прокуратуре.



В свою очередь, в обнародованном приговоре судья Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области в подробностях описал поведение и речь обвиняемого. В документе указано, что мужчина является капитаном запаса, был признан врачами пригодным к военной службе, но совершил уклонение от призыва.

Обвиняемый, напротив, в судебном заседании своей вины не признал.

Кроме этого, как отмечается в приговоре, обвиняемый на суде заявил, что "войну придумал не он, а некомпетентное руководство государства, устроившее в стране "бойню", на которую должны идти мужчины из западной части государства, а другие приехали и здесь "жируют".

Скриншот со страницы Единого государственного реестра судебных решений

Суд, несмотря на то, что мужчина не признал своей вины, квалифицировал его действия как признание факта отказа от мобилизации.

"Сказал, что это – не его война"

К 3 годам тюрьмы недавно приговорили жителя села Печирна Лановецкого района Тернопольщины. Как сообщил в комментарии для ТСН.ua староста этого села, Иван Кизюк, речь идет о 52-летнем местном жителе.

"Повестку ему вручал военкомат, он не появлялся, потому что держит хозяйство. Не имел возможности приехать. К нему приезжали несколько раз", — рассказал староста.

И по его данным, и по данным областной прокуратуры, пока этот мужчина не задержан, потому как есть время на апелляционное обжалование приговора.

Как выяснилось, в обнародованном приговоре со ссылкой на свидетеля – начальника учета мобилизационной работы отмечается, что "обвиняемый отказался получать повестку, сообщив, что он не желает служить и защищать Украину и лучше перейдет на сторону врага". Кроме этого, как указано в приговоре, обвиняемый заявлял должностным лицам, что это – "не его война".

Скриншот со страницы Единого государственного реестра судебных решений

4 года условно

Как выяснилось, еще один житель Мукачевского района на прошлой неделе получил приговор в виде 4 лет лишения свободы за уклонение от мобилизации. Суд назначил эти 4 года условно, предоставив обвиняемому испытательный срок.

Как отмечено в приговоре, этот обвиняемый отказался от прохождения военной службы по мобилизации в результате тяжелых семейных обстоятельств: необходимости ухода за мамой, которая болеет глаукомой и нуждается в хирургической операции, сестре, осуществляющей уход за мужем без ног, он является единственным мужчиной, который может помочь близким родственникам.

Ранее сообщалось, к чему обязывает повестка в почтовом ящике.

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