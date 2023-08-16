"Это не моя война, не я ее придумал": как в Украине уклонисты спорят в судах и попадают в тюрьму

В региональных прокуратурах заявили о ряде приговоров, которыми уклонисты приговорены к реальным срокам.
В первой половине августа украинские суды вынесли более двух десятков приговоров в отношении уклонившихся от мобилизации.
Обычно в этих документах, опубликованных в Едином реестре судебных решений, говорится, что обвиняемые получили 3 года лишения свободы с испытательным сроком. То есть, условно. Большинство обвиняемых безоговорочно признают свою вину, говорят, что искренне раскаиваются и обещают в дальнейшем не нарушать требования мобилизационного законодательства.
Но, как выяснилось, среди приговоров все чаще встречаются и такие, где суд назначил фигурантам реальный тюремный срок.
ТСН.ua выяснил, при каких обстоятельствах суды назначили уклонистам реальные сроки тюрьмы.
Об одном из последних случаев сообщила пресс-служба Закарпатской областной прокуратуры. По данным правоохранителей, речь идет о местном жителе, которому сейчас чуть более 50 лет.
"Прокурор Мукачевской окружной прокуратуры в суде доказал вину местного жителя в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации в особый период (ст. 336 УК Украины). Мужчине назначили наказание в виде 3-х лет заключения", — сообщила пресс-служба прокуратуры. .
В ведомстве отметили, что в судебном заседании прокурор предоставил доказательства того, что мукачевец прошел необходимое медицинское освидетельствование в территориальном центре комплектования и поддержки, по результатам которого признан пригодным к военной службе.
"Однако, после получения повестки на дальнейшую отправку в воинскую часть, предоставил письменное заявление об отказе от призыва в ряды ВСУ. Мотивировал это рядом причин личного характера и собственными убеждениями, содержание которых не уточнял. Обвиняемый изложил собственную версию событий перед судом и вину в инкриминируемом ему уголовном правонарушении не признал. Несмотря на это, Мукачевский горрайонный суд принял решение о лишении свободы гражданина. Продолжается время на апелляционное обжалование приговора", — добавили в прокуратуре.
В свою очередь, в обнародованном приговоре судья Мукачевского горрайонного суда Закарпатской области в подробностях описал поведение и речь обвиняемого. В документе указано, что мужчина является капитаном запаса, был признан врачами пригодным к военной службе, но совершил уклонение от призыва.
Обвиняемый, напротив, в судебном заседании своей вины не признал.
Кроме этого, как отмечается в приговоре, обвиняемый на суде заявил, что "войну придумал не он, а некомпетентное руководство государства, устроившее в стране "бойню", на которую должны идти мужчины из западной части государства, а другие приехали и здесь "жируют".
Суд, несмотря на то, что мужчина не признал своей вины, квалифицировал его действия как признание факта отказа от мобилизации.
"Сказал, что это – не его война"
К 3 годам тюрьмы недавно приговорили жителя села Печирна Лановецкого района Тернопольщины. Как сообщил в комментарии для ТСН.ua староста этого села, Иван Кизюк, речь идет о 52-летнем местном жителе.
"Повестку ему вручал военкомат, он не появлялся, потому что держит хозяйство. Не имел возможности приехать. К нему приезжали несколько раз", — рассказал староста.
И по его данным, и по данным областной прокуратуры, пока этот мужчина не задержан, потому как есть время на апелляционное обжалование приговора.
Как выяснилось, в обнародованном приговоре со ссылкой на свидетеля – начальника учета мобилизационной работы отмечается, что "обвиняемый отказался получать повестку, сообщив, что он не желает служить и защищать Украину и лучше перейдет на сторону врага". Кроме этого, как указано в приговоре, обвиняемый заявлял должностным лицам, что это – "не его война".
4 года условно
Как выяснилось, еще один житель Мукачевского района на прошлой неделе получил приговор в виде 4 лет лишения свободы за уклонение от мобилизации. Суд назначил эти 4 года условно, предоставив обвиняемому испытательный срок.
Как отмечено в приговоре, этот обвиняемый отказался от прохождения военной службы по мобилизации в результате тяжелых семейных обстоятельств: необходимости ухода за мамой, которая болеет глаукомой и нуждается в хирургической операции, сестре, осуществляющей уход за мужем без ног, он является единственным мужчиной, который может помочь близким родственникам.
Ранее сообщалось, к чему обязывает повестка в почтовом ящике.
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