"Это не новый сценарий": Милованов рассказал, как Россия блокировала транш от МВФ

Россия пыталась дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы инвесторы "испугалась" и не дали транша.

Российская Федерация блокировала транш от Международного валютного фонда (МВФ), который Украина получила 24 ноября. Страна-агрессорка действовала по такому же сценарию, как в 2015 году.

Об этом рассказал советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов 25 ноября в прямом эфире ток-шоу " Право на владу " на 1+1.

Милованов припомнил 2015 год, когда Украина ожидала транш от МВФ. Тогда произошла определенная эскалация на Востоке – погибли украинские военные. Внутри Украины прошли протесты. Тогда транша Украина не получила. "Возможно, вы помните, как избивали "Сбербанк", "ВТБ-Банк". Это дестабилизировало финансовую ситуацию. Тогда штранша МВФ как раз не было — и все инвесторы смотрели на финансовую стабильность внутри страны и даст ли МВФ нам деньги", — рассказал Милованов.

"Я был в Вашингтоне и физически помню этот разговор. Я стоял внутри МВФ, когда там разговаривали несколько директоров. Они сказали следующее: что "с одной стороны и должны дать вам деньги, чтобы поддержать, стабилизировать ситуацию". С другой стороны — представитель России. Он там дольше всего. Еще Путина не было, а он уже был там представителем. Он всех детей директоров других устраивает в школы. Они к нему относятся хорошо, как к профессионалу. Он говорил: "Объективно, есть несколько вопросов. Одно из них – финансовая стабильность в Украине. По формулам, по формальным показателям МВФ мы не можем предоставить деньги Украине". И он такой вопрос поднимал постоянно. И таким образом это откладывалось.

Я помню, что Гройсман пытался звонить руководителю европейского департамента и договориться, а руководитель даже не брал трубку, пока не предоставят финансирование атакующим банкам. Это называется "вилкой". У Гройсмана тогда был выбор: либо предоставить финансирование "Сбербанка" и потерять рейтинги, показать, что он поддерживает российский банк, либо не предоставлять – и таким образом откладывать транш МВФ, инвестицию и стабилизацию" – вспомнил советник Офиса президента.

Милованов: как россияне блокировали транш МВФ

В этот раз Украина эта "вилка" прошла, транш МВФ выдали, но, по словам Милованова, на заседании МВФ российский директор тоже очень агрессивно критиковал всю ситуацию в Украине, пытался, чтобы это голосование было сложным.

"То есть это не новая ситуация. Такие ситуации с дестабилизацией, приводящие к внутренней экономической и финансовой дестабилизации, пугают инвесторов, в том числе вашингтонских и европейских, – они есть и бывали", – рассказал Милованов.

Напомним, 24 ноября Украина получила второй транш кредита от Международного валютного фонда (МВФ) почти в размере $700 млн по программе stand-by.

Раньше:

Украина и МВФ утвердили общую программу Stand-by на пять миллиардов долларов 9 июня 2020 года. Она направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19, укрепление результатов и продление реализации важных структурных реформ в Украине.

12 июня Украина получила первый транш кредита в размере 2,1 млрд. долларов. По плану второй транш должен составить 700 млн дол.

В понедельник, 22 ноября, исполнительный совет Международного валютного фонда принял решение о предоставлении Украине транша в размере почти 700 миллионов долларов.

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