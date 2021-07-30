"Это не очередной локдаун, который начинается завтра": в Минздраве объяснили, зачем составляют списки на спецпропуска в Киеве

"Это не очередной локдаун, который начинается завтра": в Минздраве объяснили, зачем составляют списки на спецпропуска в Киеве

В Украине есть перечень областей, которые вызывают беспокойство из-за коронавирус, говорит Кузин.

Сейчас в Украине ситуация с показателями заболеваемости коронавирусом стабильная и признаков локальных или общенациональных вспышек СOVID-19 нету. Поэтому просьба киевской власти предоставить к 3 августа списки работников критической инфраструктуры, чтобы предать спецпропуска в транспорт, является преждевременной и локдаун в ближайшее время не планируется, поэтому потребности в таком документе пока нет.

Об этом заявил главный санитарный врач Игорь Кузин в эфире "Сніданку з 1+1" 30 июля.

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"Фактически, киевская местная власть очень предусмотрительно подошла к тому, чтобы такие списки собрать (списки работников критической инфраструктуры для выдачи им пропусков в общественный транспорт на случай локдауну. — Ред.). И это, наверное, верный шаг", — прокомментировал Кузин.

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По словам главного санитарного врача, сейчас ситуация в Украине стабильная, локальных вспышек или общенациональных не фиксируют. Кузин говорит, что сейчас Украина находится в "зеленой" эпидемиологической зоне, но добавил, что есть перечень областей, которые вызывают беспокойство, это преимущественно восточные области.

"Однако, ситуация в целом стабильна. Поэтому киевская власть заблаговременно подошла к тому, чтобы предупредить крайней мере прошлый опыт, когда не хватало пропусков на рабочих объектов критической инфраструктуры и решили собрать информацию заранее. Мне кажется, что ей нужно было более качественно коммуницировать, чтобы люди поняли, что это не очередной локдаун, который начинается завтра или послезавтра. А что это рутинное обновление списков, чтобы правильно спланировать, сколько их по крайней мере печатать", — подытожил он.

Напомним, Украина усиливает правила въезда из-за распространения индийского штамма коронавируса — "Дельта". Украинцы смогут беспрепятственно возвращаться на родину в случае наличия хотя бы одной прививки от COVID-19, в противном случае они должны идти на самоизоляцию. Иностранцы должны иметь две прививки.

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