"Это не почетный плен": защитник Мариуполя откровенно рассказал, как уничтожали город и о теракте в Оленовке

Украинцы вспомнили трагедию Мариуполя и, как все происходило три года назад.

Прошло три года со дня трагедии в мариупольском драмтеатре. В воскресенье с цветами, лампадками и детскими игрушками люди вышли в центр города нескольких городов Украины, чтобы почтить память более тысячи украинцев, погибших 16 марта 2022 года в самом центре тогда уже охваченного огнем Мариуполя, а именно в здании драматического театра.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

16 марта в десять утра враг сбросил на здание, которое с двух сторон было обозначено огромными словами на русском "ДЕТИ", сразу две авиабомбы. По приблизительным подсчетам в тот момент там были 1000-1200 человек. Все они погибли. На акции в Киеве, Ивано-Франковске и Одессе собрались в основном те, кто в те дни тоже спасался от российских авианалетов в Мариуполе или еще за день до трагедии скрывался в драмтеатре.

Март 2022 года для Мариуполя стал одним из самых кровавых месяцев в новейшей истории. 86 дней длилась осада города. Защищали его лучшие подразделения и сами жители. Вспоминая те события, корреспондент ТСН Марьяна Бухан пообщалась с защитником Мариуполя Сергеем Овчаренко с псевдонимом "Добряк", который для обороны города приехал из-за границы и полетел туда на вертолете, а еще с местным жителем Анатолием Волошиным, который помогал украинским военным.

"Добряк"

Сергей Овчаренко с псевдонимом "Добряк" служить в "Азов" пошел еще в 2014. Через пять лет уволился. На гражданской жизни настаивала невеста Виктория. В момент полномасштабного вторжения Сергей был на работе за границей. Быстро собрал вещи, приехал в Украину и сразу в составе разведки одним из вертолетов полетел в уже осажденный город.

"У нас было всего четыре вертолета, два с боеприпасами, а два с десантом", - говорит он.

Уже на следующий день "Добряк" понял всю отчаянность своего шага. За все 86 дней до выхода в так называемый "почетный плен" Сергей не получил ни одного ранения. Говорит, при всем ужасе, который происходил в Мариуполе в целом и на "Азовстали" в частности, страха там он даже не чувствовал.

"Наверное, страшнее было тем людям, которые 24 февраля зашли в бункер и вышли только во время выхода из плена. Тем людям намного страшнее было. Очень сильно прилетало, что стены сходились в бункере", - говорит он.

Анатолий Волошин - один из тех, о ком говорит «Добряк». Он жил в Мариуполе, работал бульдозеристом и был пастором одной из протестантских церквей. В начале полномасштабного вторжения пошел добровольцем копать окопы на передовой. В начале марта был ранен. А уже на следующий день вражеские снаряды полетели и по госпиталю, Анатолий получил второе ранение.

"Я встал, живот был разрезан, потому что смотрели, что там меня какие ранения. Осколок прилетел и остановился недалеко от сердца", - говорит мужчина.

Анатолий Волошин

Анатолия перевезли на «Азовсталь». Туда же в середине апреля передислоцировались и все защитники Мариуполя. "Добряк" вспоминает, перед тем, как выйти в так называемый „почетный плен“ на 3-4 месяца, ребята в бункерах "Азовстали" уничтожали все, что могли.

"Тогда же там все, что было, мы разбирали, просто разбросали по всему там, в конце мы просто обливали все бензином, солярой. Уже там расстреливали рации", - говорит Сергей Овчаренко, защитник Мариуполя.

А дальше была Еленовка и теракт в одном из бараков.

"Забирают ребят, и случается теракт. И тогда ты понимаешь, что это не почетный плен", - говорит Сергей Овчаренко, защитник Мариуполя.

Анатолия в тюрьме россияне держали 295 дней. Сергей в плену провел втрое больше времени - 848 дней. Все время его плена за освобождение Сергея в Украине боролись мама и невеста. В частности, еженедельно они выходить на акции в поддержку военнопленных. Уже через три месяца после выхода из плена Сергей и Виктория поженились.

Сергею уже обновили зрение, прооперировали колени, он реабилитируется и вместе с Викой имеют огромные планы.

"Первое - это ребенок. Мы очень хотим ребенка", - говорят они.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Новости ТСН 15:00 17 марта. ЖЕНЩИНА 20 ЧАСОВ ПРОВЕЛА ПОД ЗАВАЛАМИ! Третья годовщина трагедии в Мариуполе

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