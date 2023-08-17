"Это не просто стрельба": литовский эксперт назвал два сценария окончания войны

Эксперт прокомментировал, заставят ли Украину сесть за стол переговоров с РФ в ближайшее время.

В СМИ, особенно на Западе, распространяется немало информации о том, что в ближайшее время союзники могут подтолкнуть Украину к каким-либо переговорам по приостановке войны.

Насколько реалистичен такой сценарий, прокомментировал литовский военный эксперт Дариус Антанаитис в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Мирные переговоры

"Я никогда не думаю о слухах. Вспомните только прошлый год или какой-то из последних лет, были те же слухи, что Запад пытается заставить Украину сдаться. То же и этим летом. Следовательно, это просто повторение, повторение и повторение", — отметил литовский. эксперт.

Он призвал верить не слухам, а руководствоваться логикой и слушать официальные сообщения.

Сценарии окончания войны

По мнению литовского эксперта, есть только два возможных сценария прекращения войны.

"Сценарий номер один, когда Украина принимает требования России. Сценарий номер два, когда Россия принимает требования Украины. Так вот и все. Так что выиграет Украина или Россия", – считает Дариус Антанаитис.

Он уверен, что Запад не может допустить, чтобы Россия выиграла эту войну. Ведь в таком случае в опасности окажется вся Европа и весь демократический мир.

"Поэтому мы должны сделать все, чтобы Россия прекратила войну и Украина выиграла войну со всей территорией, областями, принадлежащими Украине. Так что это единственный возможный сценарий", – говорит эксперт.

Антанаитис напомнил, что Запад оказывает всю необходимую поддержку Украине: дипломатическую, информационную, военную и экономическую.

"Потому что война – это не просто стрельба. Война зависит от ресурсов. Если у вас нет ресурсов, вы проигрываете войну. Поэтому в этом случае Запад делает все. Я вполне понимаю украинцев, потому что вы так долго в условиях войны. Поэтому, конечно, появляются все эти чувства разочарования или другие плохие чувства. Так что это нормально. Но с западной стороны, пожалуйста, снова используйте ледяную логику. Итак, кто оказывает финансовую поддержку, военную поддержку, дипломатическую поддержку? Запад", — сказал литовский эксперт .

Вступление в НАТО

Также Антанаитис прокомментировал заявление главы Секретариата генсека НАТО Столтенберга Стиана Енсена, что Украина сможет вступить в Альянс в обмен на часть своих территорий.

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"Когда мы говорим о заявлении руководителя штаба, опять же это его собственное заявление. Мы не знаем, что было темой этой дискуссии. Это правда, что страна не может вступить в НАТО, если находится в войне или имеет территориальные споры с другими странами. Поэтому я бы сказал, что не слушайте слухов. Просто используйте свою холодную, ледяную логику. И это все", – подытожил он.

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