"Это не только бизнес" Лана Зеркаль рассказала, для чего Германии нужен "Северный поток-2"

"Это не только бизнес" Лана Зеркаль рассказала, для чего Германии нужен "Северный поток-2"

Европейские компании финансируют строительство проекту и получают 13% годовых.

Европейцы заработают на "Северном потоке-2" уже сейчас, потому что они выделили деньги в кредит.

Об этом 16 сентября в ток-шоу "Право на владу" на 1+1 сказала советник министра энергетики Лана Зеркаль,

"Немцы не "впрягались" в "Северный поток-2". На самом деле они зарабатывают уже сейчас, потому что они выделили деньги в кредит. Это консорциум, в котором европейские компании финансируют строительство проекта и получают 13% годовых в любом случае — работает этот газопровод или не работает. Это не только бизнес — это рабочие места. Очень многое. Это конкурентные преимущества для химиков, работающих в Германии. Это очень большая польза для машиностроения. Это более дешевый ресурс. Кроме того, Германия отказывается от ядерной энергетики и хочет избавиться угольной генерации, поэтому ей нужен дополнительный энергетический ресурс", — пояснила Лана Зеркаль.

Украинская дипломат объяснила, почему немцы заинтересованы в "Северном потоке-2"

Напомним

США отказались похоронить "Северный поток-2". Администрация Байдена отменила санкции в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" "в соответствии с национальными интересами".

в отношении оператора газопровода "Северный поток-2" "в соответствии с национальными интересами". В то же время США и Германия изучают возможности укрепления энергетического сектора Украины на фоне завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку