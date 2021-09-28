"Это не врачи, это нелюди": коллеги прокомментировали действия медиков, торговавших лекарствами для онкобольных

"Это не врачи, это нелюди": коллеги прокомментировали действия медиков, торговавших лекарствами для онкобольных

В областном онкодиспансере создали комиссию, чтобы расследовать действия коллег.

В Житомире силовики пришли с обысками в областной онкодиспансер, где медики наживались на бесплатных лекарствах.

Об этом говорится в ТСН.16.45

По данным СБУ, заведующий одного из отделений со своим коллегой заставляли пациентов покупать дорогие лекарства в аптеках. В то время как на каждого онкобольного они получали от государства бесплатные медикаменты. Но медики списывали и продавали частным аптекам за полцены.

Во время обысков у подозреваемых, а также в аптеках, правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен наличными и очередную партию лекарств. Правоохранители устанавливают всех причастных схеме.

«Медики списывали документально эти препараты, и продавали их в частные аптеки за полцены. Предварительно их доход составлял полмиллиона гривен ежемесячно», — отметила пресс-секретарь управления СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк.

В областном онкодиспансере тоже создали комиссию, чтобы расследовать действия коллег.

«Это не врачи, это нелюди, ибо забирать лекарства у людей, лекарства, которые мы добиваемся, ищем средства и просим, чтобы обеспечить этих бедных людей препаратами, на этом зарабатывать деньги, наш коллектив все в шоке», — заявил директор Житомирского областного онкодиспансера Игорь Сабадаш.

Заведение ежегодно получает от государства препаратов на 50 млн грн. Все они дорогие, только один курс химиотерапии может стоить до 50 тыс. грн. И заведующий химиотерапевтического отделения уже не впервые подозревается в злоупотреблениях, говорит директор заведения.

"У меня постоянно с ними война была. Я его увольнял с работы, он восстановился через суд. Тогда они какие-то курьеры, тоже какие-то непонятности", - говорит директор Житомирского областного онкодиспансера Игорь Сабадаш.

Сейчас оба медика от работы не отстранены. Подозрение полиция им также пока не вручила.

"Продолжается досудебное следствие и никакого подозрения в уголовном производстве пока не объявлено, поскольку следствие на этапе сбора вещественных доказательств. В частности, экспертных исследований изъятого во время обысков", - говорит пресс-секретарь ГУНП в Житомирской области Алла Ващенко.

Если вину врачей докажут, им грозит до 8 лет лишения свободы.

Ведется следствие и по аптекам, которые подозревают в покупке лекарств от медиков.

Препараты из Житомирского онкодиспансера обнаружили в продаже сразу в нескольких областях.

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