"Это не вундервафля, но поможет Украине": военный эксперт рассказал, что может изменить ход войны

Новые истребители F-16 и F-15 могут значительно переломить ход войны и многократно улучшить ситуацию на фронте для Украины.

В настоящее время в Украине идет война артиллерии. Более 10 классов артиллерии украинским защитникам предоставили союзники. Кроме того, невероятно свою работу производят реактивные системы залпового огня М142 HIMARS и М270 MLRS. Однако с новыми истребителями ситуация на фронте может значительно укрепиться.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Петр Черник.

"Такие комплексы, как F-16 и F-15, могут иметь на своем борту очень качественное вооружение класса воздух-поверхность – то есть нанесение ракетных ударов в глубину даже до 300 километров, а в определенных случаях – даже до 1000 км. То есть мы полностью перекрываем Крым, и тогда Крымский мост, по которому происходит логистика военной группировки в Крыму, может быть уничтожена", — рассказал эксперт.

По словам Черника, F-16 и F-15 могут в минуту производить около 6000 выстрелов. Это может значительно улучшить ситуацию на фронте для ВСУ.

"Там невероятная скорострельность – до 6000 выстрелов в минуту. Эти самолеты могут набирать крейсерскую скорость во взаимодействии с нашей ПВО, выходить на траекторию запуска тяжелой ракеты и этим пушечным огнем их (россиян – ред.) уничтожать. То есть такая авиация поможет нам существенно улучшить противоракетную защиту в Украине", — заявил Черник.

Эксперт подчеркнул, что вражеская авиация не может заходить в украинское авиационное пространство. Россияне этого очень боятся. Кроме того, украинские защитники существенно подняли уровень нашей ПВО. В свою очередь новая авиация поможет переломить ход войны и кратно улучшить ситуацию.

При этом не следует ожидать слишком многого. Черник отмечает, что несколькими вылетами F-16 врага не уничтожить.

"Давайте не поднимать слишком высоко наши положительные ожидания. Авиация поможет улучшить уровень перехвата ракет. Но это не значит, что она исключит залпы такими ракетами, как Х-101. Это не значит, что это (новые истребители – ред.) какая-то вундервафля, которая уже завтра за 2-3 залпа ракетных систем F-16 и F-15 поможет нам победить. Это улучшит баланс, но война еще может длиться долго", — отметил эксперт.

Читайте также: