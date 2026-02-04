"Это ненормально": киевляне шокированы "айсбергами" в центре столицы

© ТСН

В течение последних дней в ТСН поступают многочисленные обращения от киевлян относительно неудовлетворительного состояния пешеходных дорожек, в частности в центральной части столицы. Речь идет о скользком покрытии, намерзании льда и отсутствии надлежащей противогололедной обработки. Это создает повышенную опасность для пешеходов и приводит к травмам.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Корреспондент ТСН отметил, что на Майдане Независимости в Киеве местами чисто, однако когда отойти в сторону — то там сплошной лед. Люди еле ходят во время непогоды.

«Люди вынуждены обходить эти „айсберги“. В Киеве настолько нечищеных тротуаров не было уже давно», — отмечает Дмитрий Фурдак.

Киевляне говорят, что уже привыкли к таким тротуарам, однако отмечают, что стоило бы ответственнее относиться к чистке.

«Уже привыкли, но это ненормально», — говорит прохожая.

На Подоле, как отмечает корреспондент ТСН, ситуация еще хуже.

В городских властях Киева говорят, что чистить это должна организация, возле которой расположен тротуар.

