"Это ненормально": киевляне шокированы "айсбергами" в центре столицы
Жители столицы рассказали о нечищеных тротуарах. Из-за сильной непогоды они покрылись льдом.
В течение последних дней в ТСН поступают многочисленные обращения от киевлян относительно неудовлетворительного состояния пешеходных дорожек, в частности в центральной части столицы. Речь идет о скользком покрытии, намерзании льда и отсутствии надлежащей противогололедной обработки. Это создает повышенную опасность для пешеходов и приводит к травмам.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.
Корреспондент ТСН отметил, что на Майдане Независимости в Киеве местами чисто, однако когда отойти в сторону — то там сплошной лед. Люди еле ходят во время непогоды.
«Люди вынуждены обходить эти „айсберги“. В Киеве настолько нечищеных тротуаров не было уже давно», — отмечает Дмитрий Фурдак.
Киевляне говорят, что уже привыкли к таким тротуарам, однако отмечают, что стоило бы ответственнее относиться к чистке.
«Уже привыкли, но это ненормально», — говорит прохожая.
На Подоле, как отмечает корреспондент ТСН, ситуация еще хуже.
В городских властях Киева говорят, что чистить это должна организация, возле которой расположен тротуар.
