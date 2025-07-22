"Это невероятно плохой знак для Украины": известный мольфар Макс Гордеев предупредил об угрозе

Макс Гордеев / © ТСН

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На днях жители Запорожья и области начали массово сообщать в соцсетях и снимать видео о нашествии саранчи.

Жители частного сектора жалуются, что это насекомое-вредитель за считанные часы уничтожает урожай.

Саранча в Запорожье / © из соцсетей

В то же время в соцсетях пользователи предполагают, что такое нашествие может быть крайне плохим природным знаком для региона.

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Известный мольфар Макс Гордеев говорит, что появление саранчи в таком количестве и еще в той области, где есть немалое присутствие российской армии является крайне плохим предвестником.

«Это очень нехороший знак, невероятно плохой», — говорит Гордеев.

И продолжает: «Тем более, что Россия сейчас готовит еще одно наступление. Нашествие саранчи — это конкретный знак природы. Вообще саранча — это вредитель. В этом есть большой символизм. Украину как саранча атакуют россияне. С вероятностью в 90% можно сказать, что снова будет нападение, особенно — в этой области. На это нужно обратить внимание власти. Природа намекает и подсказывает нам. Россияне сейчас боятся, что нам дадут то оружие, которое нам пообещал Трамп, поэтому готовят очень большое количество людей».

В то же время в соцсетях появились видео, авторы которых сняли большое присутствие лягушек и утверждают, что речь идет о Никопольщине Днепропетровской области.

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Дата публикации 16:31, 22.07.25 Количество просмотров 206 Нашествие саранчи в Запорожье

«Все эти знаки показывают, что мы идем не той дорогой. Это показывает, что мы движемся к апокалипсису. Нам нужно понять то, что не так мы делаем. Сейчас большинство людей просто расслабились. Считают, что не нужно донатить, волноваться. Воспринимают противостояние таким, как оно есть», — говорит мольфар.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.