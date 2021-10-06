"Это ноу-хау отравляет нам жизнь": в херсонских домах лифты поднимаются только за деньги

"Это ноу-хау отравляет нам жизнь": в херсонских домах лифты поднимаются только за деньги

Горожан возмущает такое решение предприятия.

Херсон — единственный город Украины, где проезд в лифте платный. Однако состояние лифтового хозяйства и качество предоставляемых услуг оставляет желать лучшего.

Жители домов должны приобрести специальные чипы, которые позволяют подняться на лифте. Одна поездка стоит 75 копеек. До этого в пользовании были обычные карточки, и тогда стоимость одной поездки составляла 50 копеек. Херсонцы, конечно, возмущены таким обслуживанием и повышением цен.

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В Сети развернулись дискуссии по этому поводу

Э то ноу-хау отравляет нам жизнь

то ноу-хау отравляет нам жизнь В опрос: что входит в 75 копеек? За что берут деньги? Если ремонт ложится на плечи жильцов. Деньги тянутся с бюджета. Да и пополнить не всегда удается, так как в окошке красуется "вышла на 5 минут". А судя по джипам БМВ у офиса, то не все у них не так плохо, как они нам рассказывают

опрос: что входит в 75 копеек? За что берут деньги? Если ремонт ложится на плечи жильцов. Деньги тянутся с бюджета. Да и пополнить не всегда удается, так как в окошке красуется "вышла на 5 минут". А судя по джипам БМВ у офиса, то не все у них не так плохо, как они нам рассказывают Я за карты! Я помню, когда в лифте ездили все, кому заблагорассудится: сорили, плевали, жгли кнопки. Кроме того, человек сам решает — ехать или идти пешком

за карты! Я помню, когда в лифте ездили все, кому заблагорассудится: сорили, плевали, жгли кнопки. Кроме того, человек сам решает — ехать или идти пешком Л ифты по карточкам есть только в Херсоне и Кировограде, кажется. У меня друзья живут в Одессе, то лифт входит в квартплату и обходится в 75 грн с квартиры, причем работает отлично, все чисто и красиво!

ифты по карточкам есть только в Херсоне и Кировограде, кажется. У меня друзья живут в Одессе, то лифт входит в квартплату и обходится в 75 грн с квартиры, причем работает отлично, все чисто и красиво! Платный лифт!!! Только в нашей стране такое возможно!!! Скоро поездка лифтом сравнится с поездкой в маршрутке

Но платные поездки — это далеко не самый больной вопрос для горожан. Жители города акцентируют свое внимание на том, что предприятие "Херсонлифт" пытается всяческим способом собрать как можно больше денег, но когда происходят поломки подъемников, платить за ремонт приходится им самим.

Так, жители улицы Покрышева, 45 в своем доме в начале сентября увидели объявление: с каждой квартиры сдать на ремонт лифта по 760 грн. Те, кто живет на нижних этажах, сдавать не будут - не пользуются.

ТСН.ua

Жительница девятиэтажки Тамара Григорьевна каждый день выходит на улицу, сидит на лавочке возле дома.

"Вот остановится лифт, то выходить не буду месяц, а может, и больше. Выйду на балкон, подышу", — жалуется старушка.

Даже молодые люди пытаются сэкономить на поездках.

Херсонка Анастасия каждое утро отводит малыша в детский сад. Живут на восьмом этаже.

"Утром с сынишкой спускаемся лифтом, а назад я по лестнице поднимаюсь. По возможности не пользуюсь лифтом. Дело даже не в стоимости, а в том, что в" Херсонлифт" надо постоять в очереди, чтобы пополнить карточку. У меня нет свободного времени", — говорит Анастасия.

Не так давно лифт остановили на ремонт в соседнем подъезде на той же улице. Жители собрали средства, провели ремонт, а лифт так и не поехал. Выяснилось, что председатель ОСМД "забыла" подать в "Херсонлифт" акт о ремонте. Люди начали штурмовать телефонными звонками предприятие. Через некоторое время вопрос решили.

"Людмила Яковлевна (председатель ОСМД — ред.) просто нас "кинула". Значит, отопление ей не нужно, потому что у нее автономка, лифт тоже, потому что она живет на 2 этаже, детская площадка не волнует, потому что у нее нет ни детей, ни внуков", — эмоционально описывает ситуацию херсонка Елена.

Перейти на работу лифтов без карточек можно. Как вариант, можно оплачивать услуги предприятия через ОСМД или обслуживающей дом организации. Это будет фиксированная ежемесячная сумма, войдет в квартплату. Какой вариант выбрать — должны решить жители конкретного дома.

В "Херсонлифт" говорят, что платный проезд — вынужденная мера, чтобы сохранить лифтовое хозяйство.

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