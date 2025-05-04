"Это нужно было сделать еще вчера!": Украина готовит тотальное сопротивление

В Украине разворачивается масштабный проект по подготовке гражданских граждан к национальному сопротивлению / © ТСН

Реклама

В Украине разворачивается масштабный проект по подготовке гражданских граждан к национальному сопротивлению. Ключевым элементом этой инициативы станет создание по всей стране сети специализированных центров. Что это за проект? Какие знания и навыки получат граждане? И главное — что об этом говорят те, кто каждый день смотрит в лицо смерти, наши военные?

Далее — в эксклюзиве TSN.ua.

Ключевым элементом этой инициативы станет создание по всей стране сети специализированных центров. Что это за проект? Какие знания и навыки получат граждане? И главное — что об этом говорят те, кто каждый день смотрит в лицо смерти, наши военные? Смотрите в нашем выпуске. С вами новости ТСНюэй, я Алина Туришин. Подписывайтесь на наш канал и ставьте по вкусу, ну а мы ереходим к главному.

Реклама

В Украине появят центры сопротивления: что известно?

В Украине развернется сеть центров подготовки гражданского населения к противостоянию агрессору. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Учебные программы в этих центрах будут основываться на унифицированных стандартах, разработанных Командованием Сил ТРО Вооруженных Сил Украины, что должно обеспечить системный и эффективный подход к подготовке гражданского населения к защите государства.

Главной целью этой общенациональной инициативы является всесторонняя подготовка граждан к активному участию в национальном сопротивлении, укрепление патриотического духа и предоставление базовых теоретических знаний и практических навыков, необходимых для эффективной защиты суверенитета и территориальной целостности страны.

Заместитель министра обороны генерал-лейтенант Евгений Мойсюк подчеркнул стратегическое значение создания разветвленной сети Центров национального сопротивления для укрепления обороноспособности Украины. Он отметил, что это решение существенно повысит уровень национальной устойчивости и обеспечит готовность каждого сознательного гражданина приобщиться к всеобщей безопасности государства.

Планируется, что такие центры будут созданы в каждой области Украины и столице, городе Киеве, в формате коммунальных учреждений или предприятий. Инициатива об их учреждении будет принадлежать руководителям областных или городских государственных администраций (военных администраций), а окончательное решение будут принимать соответствующие областные советы.

Финансовое обеспечение деятельности центров будет осуществляться за счет средств местных бюджетов, а также других источников, не противоречащих действующему законодательству. Материально-техническая база будет включать необходимое учебное оборудование, разнообразные макеты и обучающие образцы вооружения, современные средства связи, специализированные тренажеры и другое. Ключевую роль в качестве инструкторов будут играть прежде всего ветераны Вооруженных Сил Украины, которые будут иметь соответствующую сертификацию и боевой опыт. При необходимости к проведению учеб могут привлекаться также действующие военнослужащие Сил территориальной обороны и Сил специальных операций. Учебные программы будут разрабатываться на основе типовых программ Командования Сил ТРО с обязательным учетом специфики каждого отдельного региона.

Подготовка населения должна быть массовой по всему государству, а для этого нужна основа. Об этом подчеркнула основательница Киевского областного центра подготовки населения к нацсопротивлению, офицер Третьего Армейского корпуса Анастасия Рымарь в комментарии изданию Фокус. По ее мнению, критически важно создание подобных центров в каждом регионе Украины. Рымарь отметила значительное опоздание с такими решениями, по меньшей мере на десять лет, но отметила необходимость немедленных действий. Она считает, что центры подготовки к национальному сопротивлению оказывают базовые знания и навыки, которыми в современных условиях должен владеть каждый гражданин. Рымарь подчеркнула огромную протяженность линии боевого столкновения и угрозу ракетных ударов и атак «Шахедов» по всей территории страны. По ее убеждению, неумение оказывать даже первую медицинскую помощь является недопустимым пренебрежением собственной безопасностью.

К примеру, Киевский областной центр подготовки населения к национальному сопротивлению, начавший свою деятельность в январе 2024 года, зарекомендовал себя как лидер в этой сфере. За первый год работы центр провел обучение более трех тысяч граждан по различным программам. В настоящее время центр предлагает несколько форматов подготовки, адаптированных к разным потребностям и возможностям. Доступны базовые курсы продолжительностью 100 часов, охватывающие 17 направлений, и сокращенные 45-часовые курсы по 8 ключевым дисциплинам, включая тактическую, огневую, инженерную подготовку, тактическую медицину и основы управления беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, центр регулярно организует однодневные интенсивы по тактической, инженерной подготовке, тактической медицине и БПЛА, а также отдельные курсы по конкретным дисциплинам. Важно, что все учебные программы абсолютно бесплатны для участников.

Особой гордостью Киевского областного центра национального сопротивления его высококвалифицированный инструкторский состав, в который входят опытные ветераны Третьей штурмовой бригады и «Азов». Их боевой опыт и профессионализм обеспечивают высокий уровень подготовки слушателей. По Украине также продолжается кампания по популяризации Нацспротива.

Что говорят военные?

Текст: Заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин, комментируя появление таких центров, отметил необходимость развертывания общенациональной и массовой подготовки гражданского населения во всех уголках страны. Он подчеркнул, что каждый гражданин должен получить бесплатный доступ к актуальным знаниям и навыкам на добровольной основе, рассматривая это как важный фактор для укрепления морального духа общества. Жорин вспомнил об успешном опыте создания одного из первых центров подготовки при поддержке их бригады в Киевской области полтора года назад, который, несмотря на значительный спрос среди населения, стал образцом. Он выразил надежду, что после принятия соответствующего постановления другие регионы не будут иметь оснований для промедления с созданием подобных ячеек. Особое внимание заместитель командира уделил качеству работы вновь созданных центров, отмечая недопустимость их существования только на бумаге. Он подчеркнул важность вовлечения в учебный процесс ветеранов с реальным боевым опытом и надлежащего обеспечения таких структур со стороны областных администраций, которые должны осознавать их ключевую роль в системе национальной безопасности.

Кроме того, Жорин акцентировал внимание на необходимости идеологической и практической военной подготовки молодежи, учитывая значительное внимание, которое этому вопросу уделяет противник.

Текст: Военнослужащий Вооруженных сил Украины и офицер Даниил Яковлев в эксклюзивном комментарии ТСН.ua также прокомментировал идею создания центров сопротивления. Он считает, что необходимо хорошо продумать стратегию сопротивления.

По мнению военного, начинать создавать такие центры никогда не поздно, но создавать в Украине, где 11 лет идет война, нужно было раньше.

Стратегия нацсопротивления должна быть хорошо продумана

Офицер Даниил Яковлев убежден в необходимости системного обучения основам национального сопротивления в разных учебных заведениях Украины. Он отмечает, что привлечение ветеранов российско-украинской войны к этому процессу чрезвычайно важно. Их бесценный боевой опыт и практические навыки могут стать ключевым элементом в подготовке молодежи и гражданского населения к возможным угрозам.

Текст: Военный подчеркнул, что считает критически важным научить молодежь базовым алгоритмам действий в случае завала дома и навыкам оказания первой медицинской помощи.

Яковлев говорит, что сущность национального сопротивления состоит во всестороннем обретении гражданами необходимых навыков. В случае агрессии страна сможет положиться на этих подготовленных людей, которые станут активной силой сопротивления, значительно повышая обороноспособность и устойчивость общества.

Обучение всему обществу военному делу является важным аспектом национальной безопасности многих стран мира. К примеру, в Швейцарии все трудоспособные мужчины обязаны проходить военную службу, включающую базовую подготовку и периодическое резервное собрание на протяжении многих лет. Обладание оружием является распространенным явлением после прохождения службы, что способствует всеобщей осведомленности населения в военном деле. Также в Швейцарии развита система гражданской обороны, обучающая граждан действиям в чрезвычайных ситуациях, включая последствия военных действий. Другим примером является Израиль, где как мужчины, так и женщины обязаны проходить военную службу по достижении 18 лет. Значительная часть населения находится в резерве и регулярно проходит собрание, поддерживая свои военные навыки. Из-за геополитического положения страны, вопроса безопасности и военной подготовки является частью общественного сознания.

В Финляндии большинство мужчин подлежит военной службе, а женщины могут служить на добровольной основе. Также там мощная резервная система. В Польше также активно развивается система территориальной обороны, в которую вовлекаются гражданские лица на добровольной основе. Они проходят обучение по базовой военной подготовке, тактике, оказанию первой помощи и т.д. Существуют государственные и общественные инициативы по организации военных школ для гражданских, включая обучение обращению с оружием, выживание и гражданскую оборону.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: «ЭТО НАДО БЫЛО СДЕЛАТЬ ЕЩЕ ВЧЕРА!» Украина готовит ТОТАЛЬНОЕ сопротивление!

Ранее заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ подполковник Максим Жорин заявлял, что в Украине следует на государственном уровне ввести базовую общевойсковую подготовку, которая будет обязательна для всех граждан. Благодаря этому удастся добиться двух важных целей.

Читайте также