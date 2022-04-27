Это обычный шантаж: гендиректор "Оператора ГТС Украины" об отказе Газпрома поставлять газ Болгарии и Польше

Страны не соглашаются с шантажом, которым фактически является требование изменить условия долгосрочных контрактов относительно валюты оплаты за объемы газа.

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон прокомментировал отказ "Газпрома" поставлять газ в Болгарию и Польшу. Он назвал такие действия обычным шантажом. И отметил, что страны не соглашаются на шантаж, которым фактически требуется изменить условия долгосрочных контрактов относительно валюты оплаты за объемы газа.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

"Газпром" ежегодно продавал Болгарии 2,2-3 млрд. куб. м (контракт предусматривает 2,9 млрд) природного газа, а Польше – от 9,6 до 11 млрд куб. м. Все условия прописаны в контрактах. Но "Газпром" потребовал рассчитываться за газ рублями, что не предусмотрено контрактом. Кроме того, это может рассматриваться как нарушение санкций соответствующими европейскими компаниями. Это – обычный шантаж. "Газпром" в очередной раз продемонстрировал, что он - ненадежный поставщик газа, использует газ как оружие и средство политического воздействия. Конечно, Польша и Болгария имеют право судиться с Газпромом за нарушение контракта", — отметил он.

Макогон подчеркнул, что реакция Европы будет адекватной – быстрый отказ от российских энергоносителей и введение эмбарго на их импорт.

"Россия в прошлом году получила за экспорт энергоносителей почти 260 млрд долларов, а в этом году только с начала войны уже почти 40 млрд. Эти средства используются на финансирование агрессии против Украины. Поэтому мы полностью поддерживаем введение эмбарго. Кроме того, уже сегодня можно полностью остановить транзит через Северный Поток-1 без ощутимого влияния на потребителей, а необходимые объемы временно может транспортировать украинская и польская ГТС, что значительно усилит безопасность наших газопроводов и ослабит позиции кремля", — сообщил гендиректор "Оператора ГТС Украины".

Он добавил, что просчитывать логику "Газпрома" сложно, потому что она базируется не на рыночных, а на политических началах.

"Вероятно, у большинства контрагентов наступает время оплаты счета на следующий период, и "Газпром" обращается к ним со своим предложением об оплате в рублях. Как видим, страны не соглашаются на шантаж, которым фактически есть требование изменить условия долгосрочных контрактов относительно валюты оплаты за объемы газа", — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, могут ли эти страны заместить объемы российского газа, Макогон отметил, что Польша давно заявляла, что не намерена продолжать закупки газа из РФ после 2022 года.

"Вышло немного раньше. Они давно готовились к полному отказу от российского газа, поэтому много инвестировали в диверсификацию маршрутов поставки газа: построили СПГ терминал, газопровод в Норвегию, газопроводы в Словакию и страны Балтии. Поэтому рисков для Польши не вижу", — сказал он.

По словам Макогона, Болгария тоже начала диверсифицировать поставки, значительную часть газа уже получает из Азербайджана через Турцию. Имеет доступ к СПГ терминалам в Греции. В скором времени планируется запуск газопровода IGB.

"Кроме того, за последние пять лет было построено много интерконнекторов между европейскими странами, что позволяет свободно транспортировать газ между странами. Учитывая это, я не вижу больших рисков для указанных стран, а для "Газпрома" – это начало быстрой потери европейского рынка газа ", – резюмировал он.

Напомним, Польша объявила о полной независимости от российского газа.

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