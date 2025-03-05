"Это очень несправедливо": 23-летний военный рассказал о новых контрактах для молодежи

Иван Пелых рассказал, как относится к контрактам для молодежи. Он подчеркнул, что это несправедливо по отношению к другим воинам.

Сын известного украинского телеведущего Игоря Пелыха Иван, который с 2022 года защищает Украину, рассказал, как он отнесся к новым контрактам для молодежи. Он отметил, что это несправедливо по отношению к тем, кто добровольно ушел на фронт.

Об этом он рассказал в интервью ведущей Маричке Падалко.

Иван Пелых отметил, что это несправедливо по отношению к другим добровольцам, хотя он осознает, что армии нужны люди.

"Мне странно, когда война воспринимается как бизнес и возможность заработать. Потому что мы или все это делаем, или нас, как страны и нации не будет существовать", — сказал Иван Пелых.

Он отметил, что молодежь в 2022 году шла на фронт за идею.

Полную версию интервью смотрите по ссылке.

Напомним, в Украине запустили контракт для 18-24-летних добровольцев.

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