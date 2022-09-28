Это очень печальные цифры: эксперт предположил, сколько людей может погибнуть в случае ядерного удара РФ по Украине

Жертв от ядерного тактического удара России может быть столько же, сколько в уничтоженном Мариуполе.

Добавим, по разным оценкам, в Мариуполе погибли от 20 до 50 тысяч местных жителей.

Такое мнение высказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua эксперт Defense Express Иван Киричевский.

"Есть очень печальное сравнение, что уровень жертв в Мариуполе соответствует применению потенциального ядерного удара РФ. Это если бы по городу применили тактическую ядерную бомбу мощностью в 100 килотонн или даже 10 таких бомб. С одной стороны, это очень печальное сравнение масштаба жертв. С другой стороны, даже если россияне сильно захотят, они не смогут достичь уровня жертв — на сотни или тысячи погибших", — отметил он.

Напомним, есть информация о размещении ядерного оружия РФ в Калининградской области и в оккупированном Крыму. В частности, речь идет о Феодосии-13 – в соответствующем объекте расположен между Феодосией и Судаком. В то же время, на территории Беларуси оружия массового поражения пока нет.

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