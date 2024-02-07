"Это очень страшно": оккупанты в отеле на Харьковщине убили 2-месячного младенца, подробности трагедии (фото, видео)

Российская террористическая армия ударила двумя ракетами С-300 по гостинице в Золочеве Харьковской области. Здесь под завалами погиб двухмесячный мальчик. Мать погибшего младенца чудом выжила.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Виктории Стрельцовой.

Оккупанты двумя ракетами ударили по гостинице в Золочеве Харьковской области. Здесь погиб 2-месячный младенец, который с мамой приехал из Харькова в Золочев, семья поселилась в местной гостинице.

"Я видел этого убитого ребенка, это очень страшно", — говорит очевидец.

Последствия удара

Поселковый голова вспоминает первые минуты после атаки. Чрезвычайщикам удалось спасти трех женщин. Среди них и мать погибшего ребенка. Она сейчас в больнице.

"Представьте себе С-300 попала в отель. И вторая тут же – буквально 10 метров от удара. Все три семьи были размещены на 3 этаже", – говорит поселковый голова Золочева Виктор Коваленко.

Отель превратился в кучу строительного мусора. Среди стекол и кирпичей – детское автокресло, одежда, личные вещи. Владелец гостиницы Анатолий Тильнов той ночью не спал и видел удар своими глазами. Сколько денег нужно на восстановление – даже боится считать.

Владелец отеля

Взрывной волной также повредило автомобили, магазины, аптеки и человеческие дома. Волонтеры сразу же приехали на помощь – помогают крыть крыши.

Отель в Золочеве до ракетного удара

Россияне атаковали поселок ракетами С-300, сообщили в полиции. Обломки правоохранители собрали сразу после удара. Из-за удара по гражданскому объекту возбуждено уголовное дело — статья нарушения законов и обычаев ведения войны.

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Напомним, оккупационные войска России ранним утром 7 февраля нанесли удар по Харькову ракетами С-300 – зафиксированы попадания в Слободском районе. Есть повреждения нежилой инфраструктуры. Легкие повреждения получила 52-летняя женщина.

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