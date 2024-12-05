"Это один из самых жестоких случаев в Украине": Сеть "гудит" из-за издевательств над кабанами на Тернопольщине

Фигуранты дела пытаются продвигать версию о том, мол, просто прогоняли животных с поля.

Украинские зоозащитники заявили о том, что в стране произошел один из самых жестоких случаев бесчеловечного обращения с животными.

Так, на днях в Сети появилось несколько видео, на которых мужчины, находясь в поле, крайне жестоко издеваются над дикими кабанами. На ролике видно, как один из мужчин бросает в раненое животное топор, другой догоняет кабана на тракторе, а остальные люди наблюдают за всем этим рядом. Еще на одном ролике можно увидеть, как трактор догоняет стадо кабанов, исчезающих под колесами.

На видеозаписи отреагировал ряд зоозащитных организаций, которые выяснили, что все это произошло на Тернопольщине.

Вот как об этих случаях говорят в зоозащитной общественной организации URSA: "Мужчины гонялись за животными на комбайне и давили их, бросали в них палками и камнями, резали ножами. Есть информация об еще одном не выставленном видео, на котором эти же живодеры привязали беременную самку кабана к трактору за лапы, таскали по полю, из нее вылетали плоды ее неродившихся кабанчиков. Когда отвязали, она, искалеченная, пыталась спастись. Но мужчин это не остановило ей живьем отрубали лапы. Все эти действия причиняли значительную боль животным и повлекли не только увечья, но и гибель животных".

Отдельным фигурантам издевательства грозит до 8 лет тюрьмы. Скриншот с видео.

К этому зоозащитники добавили, что уже обратились в полицию Тернопольщины с требованием наказать виновных и сформировали требование к агропромышленной компании уволить работников, причастных к такому обращению с животными.

В общей сложности это событие в соцсетях прокомментировали тысячи пользователей, требуя наказания для фигурантов.

В комментарии для ТСН.ua президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Марина Суркова так рассказала об этом вопиющем случае: "Один эпизод — это то, что они издевались над беременной самкой кабана. Второй эпизод — давили трактором и комбайном группу кабанчиков. Самку кабана сначала привязали к технике веревкой, таскали ее. Потом пытались переехать ее, раздавливали лапы. Она ползла, а по ней кидали палками, камнями, топором. Это все произошло в октябре. Зоозащитники написали заявления в полицию".

По словам Марины Сурковой, общественные организации взяли это дело на контроль.

К этому она добавляет, что больше ее возмутила первичная квалификация дела — правоохранители сначала определили его как незаконную охоту.

"Но это не охота, это умышленное издевательство над животными с намерением убить особо жестокими методами группой лиц. После огласки была добавлена квалификация о жестоком обращении с животными. Это один из самых жестоких случаев издевательства над животными. Они (мужчины — Ред.) получали болезненное удовольствие, издеваясь с азартом", — говорит Марина Суркова.

По ее словам, есть информация, что фигуранты видео даже рассылали ролик односельчанам.

"Люди испугались и дали огласку", — говорит Марина Суркова.

По ее данным, в целом об этой ситуации проинформированы международные зоозащитные организации.

"Должно быть показательное наказание, государство должно защитить свой имидж как гуманной страны", — резюмировала Марина Суркова.

Агропредприятие говорит, что ему стыдно

Агрокомпания, работники которой причастны к издевательствам, публично признала, что факт жестокого обращения с животными имел место.

"В ходе внутреннего расследования подтвердился факт участия сотрудников компании в этом инциденте. Также выяснилось, что среди участников были и работники внешних подрядчиков, сотрудничество с которыми уже прекращено", — отметили в компании.

К этому аграрии добавили, что причастные к издевательству работники отстранены от работы в период официального расследования.

"От себя хотим сказать, что нам стыдно за действия наших сотрудников, и мы в полной мере понимаем и признаем нашу ответственность", — заявили в компании.

Полиция устанавливает всех причастных

Полицейские Тернопольщины официально сообщили, что сведения по данным фактам следователи Зборовского отделения полиции внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 248 (незаконная охота, совершенная по предварительному сговору группой лиц, с использованием транспортных средств) и ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью) Уголовного кодекса Украины.

"В ходе досудебного расследования было установлено, что события происходили в октябре с интервалом в одну неделю. Первый случай, когда животных сельскохозяйственной техникой гоняют по полю, произошел вблизи села Манюки Тернопольского района, а второй с избиением животного — между селами Мыльное Залозецкой общины и Иванчаны Збаражской громады", — говорит прессслужба ГУНП Тернопольщины.

По данным полиции, установлены несколько человек, которые издевались над животными.

"В настоящее время в уголовном производстве фигурируют трое работников одного из агропредприятий. Один из них причастно к убийству кабана. Продолжаются следственные действия, полицейские устанавливают других лиц, фигурировавших в видео с целью привлечения их к ответственности", — говорят полицейские.

Если вина фигурантов будет доказана в суде, им грозит от 5 до 8 лет заключения.

Как стало известно ТСН.ua от источников в правоохранительных органах, фигуранты дела пытаются продвигать свою версию событий: мол, таким образом выгоняли кабанов с поля, а самка сама попала под комбайн и начала рожать.

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