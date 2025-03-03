Это оружие есть только у США: эксперт назвал серьезную угрозу для Украины

Среди помощи, которую присылали США, была также и разведывательная информация о пусках по Украине баллистических ракет со стороны России.

На фоне предположений в информпространстве о том, что военная поддержка от США якобы может быть ограничена или остановлена, бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев в комментарии для ТСН.ua высказал мнение о том, сможет ли Европа компенсировать масштабы американской поддержки.

Как известно, США с начала полномасштабной российской войны предоставляли Украине не только технику и боеприпасы, но и начали снабжать информацией о пусках Россией различных видов ракет. То есть оповещения о, например, угрозе баллистических ракет, Украина получала и получает благодаря США.

Непосредственно перечень вооружения, которое предоставляется США, достаточно широк. Одни из последних пакетов военной помощи содержали в том числе следующее:

• боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем HIMARS;

• артиллерийские боеприпасы калибра 155 и 105 мм;

• противотанковые системы Javelin и AT-4;

• боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов (NASAMS);

• БпЛА;

• средства противодействия БпЛА;

• ракеты "Стингер";

• стрелковое оружие и патроны;

• противопехотные мины;

• оборудование и боеприпасы для взрывных работ;

• оборудование для защиты критически важной национальной инфраструктуры;

• противовоздушные ракеты и снабжение для ПВО;

• боевые машины пехоты Bradley;

• бронетранспортеры M113;

• транспортеры MRAP;

• гранаты;

• морское обучающее оборудование;

• катера для патрулирования;

• запчасти, вспомогательное оборудование, обучение;

• легкий тактический транспорт;

• оборудование для истребителей F-16.

Кроме того, время от времени в пакеты помощи входили системы ПВО Patriot и Nasams.

По словам Владислава Селезнева, процесс приостановления военной помощи, которая была выделена Байденом, на самом деле не быстрый, но если новая американская администрация серьезно настроена ограничить помощь, то Украину могут ожидать сложности.

"Европа не способна заместить 30% от общего объема помощи, которые приходятся на помощь от США. Не стоит тешиться иллюзиями. Военно-техническая помощь от правительства США для нас критически важна. Конечно, мы не прекратим воевать, но потеря такого огромного ресурса для нас будет существенной", — говорит аналитик.

По данным Селезнева, в том перечне вооружения, которым помогают Украине США, есть многое, что не производит Европа.

"Например, если говорить о базовых позициях, о снарядах 155 калибра. Способна ли Европа полностью компенсировать, если правительство США перестанет поставлять эти снаряды? Нет. Проблем очень много", — уточняет эксперт.

И продолжает: "30% военно-технической помощи от США — если она будет остановлена, это приведет к обвалу помощи от других, в частности, европейских стран. Суммарно мы можем потерять до 60% военно-технической поддержки".

Если вопрос помощи от Европы заблокирует Венгрия

На этот вопрос эксперт отвечает так: "Мы должны понимать, что у нас поставки вооружения и военной техники не всегда идут от коллективной Европы — это двусторонние соглашения. Поэтому, что касается трека технической и финансовой помощи, которая идет именно через коллективную Европу, то неуступчивая позиция в частности Венгрии может нам создать серьезные проблемы".

Оповещение о воздушной тревоге и баллистике

О сигналах воздушной тревоги, которые раздаются в случаях угрозы, Селезнев говорит следующее: "Спутниковые снимки, информация со спутниковой сети для нас критически важна. Спутники в режиме реального времени фиксируют пуски, соответственно, мы получаем оперативную разведывательную информацию от наших американских партнеров".

По словам Селезнева, по такому принципу фиксируются взлеты и перемещение всех российских самолетов.

"Такие возможности есть только у США", — резюмирует эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский подытожил события последних дней.

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