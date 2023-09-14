"Это пес Патрон?": кому и почему (не)стоит заводить джек-рассел-терьера

Мы расспросили кинолога, заводчика и хозяйку джек-рассел-терьера все об особенностях, поведении и характере этих собак.

В Украине сейчас бум на собак породы джек-рассел-терьер. Все из-за пса-сапера Патрона, ставшего звездой соцсетей во время войны. Сейчас в его Инстаграмме более 400 тысяч подписчиков. Стремительно растет и количество владельцев этих собак. Однако часто украинцы массово скупают популярных "Патронов", не узнав почти ничего о породе перед покупкой щенка.

Об особенностях породы и о том, что нужно знать о джек-расселах, сайт ТСН.ua расспросил директора Центрального клуба собаководства Общества содействию обороне Украины, кинолога Ирину Ивахову, заводчицу, владелицу питомника Екатерину Зинкевич и хозяйку собачки Наталью Бойко.

Патрон – самая популярная собака украинских соцсетей. Знаменитость "встречается" с президентами, премьер-министрами, послами и голливудскими звездами. На странице Патрона постят его милые фото и видео, а сам он получает подарки от поклонников. Собака несет службу в ГСЧС – ищет мины и бомбы. Из-за безумной популярности о Патроне снимают мультфильмы, пишут песни, книги, его изображения наносят на одежду, игрушки, посуду, канцелярию – этот список можно долго продолжать.

Пес Патрон/Фото: patron_dsns

Вместе с количеством поклонников Патрона растет и количество владельцев собак этой породы. Джек-рассел кажется идеальным: небольшой, симпатичный, сообразительный и активный. Многие считают, что это отличный компаньон для семьи, которая живет в квартире и мечтает о домашнем любимце. Однако кинологи предостерегают, что эта порода имеет особенности, о которых нужно обязательно знать до того, как заводить собаку.

Что нужно знать об особенностях породы

Директор Центрального клуба собаководства Общества содействия обороне Украины, кинолог, инструктор Ирина Ивахова рассказала ТСН.ua, что джек-рассел-терьер – это охотничья порода собак, выведенная в 19-м веке под охотничьи нужды. Ее задачей было не убить добычу, а выгнать на охотника. В то же время собаки должны были быть очень храбрыми, потому что один на один выходили к хищникам – лисам и барсукам.

“Соответственно отбор собак был с определенными чертами – это храбрость, абсолютное бесстрашие, хищнические способности к противостоянию. Собака не должна бояться определенных рисков. Поэтому когда люди считают, что это маленькая собачка, которая очень красиво выглядит, они ошибаются. Это целенаправленная, активная собака, требующая много внимания в воспитании и социализации. То есть сама история возникновения породы вообще не предполагает таких черт как кампанийство, например”, – отметила Ирина Ивахова.

Каких неожиданностей можно ожидать от джек-расселов

Эти собаки нуждаются в большой активности. Это связано с тем, что джек-рассел – охотничья порода. То есть необходим длительный выгул для того, чтобы физически нагрузить собаку. Если этого не будет, обязательно будет деструктивное поведение дома. То есть разгром помещения гарантирован, уверяет кинолог. Будущему владельцу собаки также нужно понимать, что джек-рассел терьер – это норная собака. Поэтому рытье земли – это ее породная черта.

Пес Патрон/Фото: patron_dsns

“Если это частный дом и живет собака на свежем воздухе, обязательно будет перерыто все, что только возможно, к чему она сможет дотянуться. Если это будет квартира, то тоже будут попытки подрыва. Потому что это естественно, как у любой норной собаки. Рыть вообще собаки любят, а норники тем более. Потому порода эта очень сложная. Пес Патрон – это классно, клево, но нужно понимать, что это медийный персонаж”, – предупреждает Ирина Ивахова.

Кому подойдет такая собака

Заводчица, владелица питомника Екатерина Зинкевич рассказывает ТСН.ua, что всегда расспрашивает будущих владельцев, насколько они знакомы с породой.

“Ибо джек-рассел – это очень активная собака. И она подходит семьям, которые любят много ходить, бегать, ездить на велосипеде, ведут активный образ жизни. И эта собака может быть обузой для семьи, привыкшей условно лежать на диване и смотреть телевизор. И вообще активность этой породы может быть как очень привлекательной, так и быть очень негативной. Это зависит от воспитания этой собаки. Эту энергию нужно направить и иногда владельцы без опыта не справляются. Ну и тоже важна наследственность", – отметила Екатерина Зинкевич.

Джек-рассел-терьер/Фото: jack_russell_heavenly_blessing

Заводчица рассказала, как она гуляет со своими собаками. Когда они идут на улицу, берут с собой мяч и игрушки для активной прогулки.

“Это не так, что собачка пописала, покакала и уходит домой. Нет, эта собачка выложилась на улице, получила большую дозу активного отдыха и интересно провела время, нагрузили ее что-то поискать, сделать что-то тяжелое. Можно даже не покупать игрушки, а прятать какие-нибудь вещи и собака будет их находить, они это очень любят”, – говорит Екатерина Зинкевич.

Джек-рассел-терьер/Фото: jack_russell_heavenly_blessing

На что обращать внимание при выборе щенка

Заводчица рекомендует будущим владельцам смотреть, какие отец и мать щенков: насколько они адекватны, не имеют ли трусости и агрессивности. Если родители немного агрессивны, это все будет передаваться щенкам.

"А без опыта владельцев воспитания этой породы можно получить собаку с большими проблемами для семьи. Она может кусаться и вообще быть очень некомфортной для жизни в семье”, – предупредила Екатерина Зинкевич.

Щенки джек-рассел-терьера/Фото: jack_russell_heavenly_blessing

Джек-рассел и другие животные, дети

Собака породы джек-рассел-терьер обычно не очень ласково относится к детям и другим животным, говорит кинолог. Это общие черты и, безусловно, есть исключения. Кстати, известный пес Патрон живет вместе с котом.

“Мы сейчас говорим о породе. Потому что очень многие породы вообще плохо воспринимают (детей и животных), но при правильном воспитании это можно изменить. Ключевой момент – это воспитание. И к детям их можно приучить и другим животным. Но это очень кропотливая, постоянная работа. Ни одно животное не рождается, например, с умением находить те же мины. Это воспитание и жесткая дрессура”, – рассказывает Ирина Ивахова.

Пес Патрон и кот/Фото: patron_dsns

По словам заводчицы Екатерины Зинкевич, половина щенков из ее питомника попала в семьи, где есть кот, и животные хорошо уживаются. Однако к этому их нужно приучать.

“Когда берется щенок в семью где есть кот, надо кота приучать, чтобы он не поцарапал, не укусил, потому что щенок очень активный, любознательный, ему хочется играть. А кошки иногда любят тишину и покой. Надо коту стричь когти, а щенка поучать, чтобы он кота не трогал, и тогда они очень хорошо уживаются”, – объяснила заводчица.

Другое дело, когда джек-рассел уже вырос в семье и в эту семью берут кота. В таком случае собака может ревновать, поэтому приучать их друг к другу нужно постепенно и осторожно. Обязательно необходимо присутствие человека возле животных в первое время. Екатерина Зинкевич говорит, что встречала случаи, когда джек-расселы живут даже с попугаями и мышами. Что касается детей – считается, что не желательно заводить собаку в семью, где детям меньше пяти лет.

Пес Патрон и кот/Фото: patron_dsns

"Но на моей практике джек-расселы отлично уживались, где дети были маленькие. Здесь тоже нужно больше учить ребенка, чтобы он не обижал щенка, за хвоста не таскал, за уши. Все зависит от родителей, насколько они готовы отдавать время именно воспитанию и ребенка и щенка”, – рассказала заводчица.

Будьте готовы к шерсти

Екатерина Зинкевич предупредила, что собаки сильно линяют в течение всего года. У джек-рассел-терьера есть три типа шерсти: гладкошерстные, "брокен" (промежуточный тип) и жесткошерстные (длинношерстные). Жестокошерстные собаки нуждаются в триминге раз в два-три месяца, но они почти не линяют.

“Гладкошерстные собаки очень просты в уходе, но они весь год линяют. То есть шерсть будет повсюду и всегда, вы должны быть готовы к этому. Этот вопрос всегда во всех группах на Фейсбуке: "А наш линяет, что делать?" Смириться с этим. Робот пылесос в помощь и одежда цвета шерсти. По темпераменту гладкие и жестошерстные почти одинаковые. Может гладкие немного более холерические, более энергичные. Но тоже это зависит от личности”, – рассказала Екатерина Зинкевич.

Джек-рассел на груминге/Фото: jack_russell_heavenly_blessing

Заводчица добавила, что людей, любящих очень спокойный, рассудительный образ жизни, эта собака может раздражать. Она может казаться сверхактивной, нервной и возбужденной.

Чем кормить джек-рассела

В питании джек-расселы неприхотливы, говорит Екатерина Зинкевич. Они очень любят поесть. Она кормит своих собак кормами и дает им витамины. Если владелец выбирает кормить собаку натуральной пищей, то это тоже не проблема.

"Опять же, если у родителей собаки нет аллергии, аллергии не будет и у щенков. И тоже нужно на это заводчику обращать внимание, когда выбираешь с кем вязать. Чтобы потом у будущих владельцев не было проблем со здоровьем щенка”, – отметила Екатерина Зинкевич.

Джек-рассел-терьер/Фото: jack_russell_heavenly_blessing

Обратная сторона популярности породы

Беда любой породы – это популярность, говорит Ирина Ивахова. Например, когда вышел мультик "101 далматинец", все начали покупать далматинцев, не смотря на особенности породы.

“И потом очень много отказников, незапланированных вязок и отсюда брошенные щенки. То есть все породы, те же Акито после соответствующего фильма, это действительно беда и не только в нашем государстве. Но в нашем случае вообще нет законов, кроме жестокого обращения с животными, по поводу кинологии. Поэтому то же разведение ничем не регламентировано, кроме совести человека. И отсюда очень много проблем – брошенные животные. Обычно, к сожалению, ненужное животное просто выбрасывают”, – рассказала Ирина Ивахова.

Джек-рассел-терьер в фильме "Маска"/Скриншот

Заводчица Екатерина Зинкевич говорит, что популярность отрицательно сказывается на самой породе. По ее словам, в Украине появилось много заводчиков джек-расселов, которые вяжут собак, однако не делают им генетические тесты и не учитывают все нюансы породы, недостатки своих собак, лишь бы заработать.

“Порода очень страдает от этого. Появилось много джек-расселов с недостатками, не отвечающими стандартам породы. Да и генетические тесты это очень важно. Когда они не сделаны собаке, она может передать нездоровую наследственность щенкам. В результате потом много разных болячек у собак и это плохо”, – говорит заводчица.

Воспитание и дрессировка собаки

Екатерина Зинкевич предупреждает будущих владельцев, что эту породу нельзя просто брать, потому что она красивая, ведь животное – не картинка и не игрушка. С джек-расселами нужно много работать.

“Когда ты вкладываешь в воспитание, ты получаешь золотого себе питомца. Потому что джек-расселы очень хотят угодить владельцу. Если этой чертой воспользоваться, ты можешь получить все что угодно. И трюки будет выполнять и команды, не сводить с тебя глаз. Эти собаки легко учатся, у них проницательный острый ум. В сочетании с тем, что собака хочет угодить, вы получаете очень хорошего ученика”, – рассказала заводчица.

Пес Патрон/Фото: patron_dsns

Однако, по словам кинолога, если у вас нет кинологического опыта, вы не знаете, как правильно дрессировать и воспитывать собаку, то лучше обратиться к специалисту. Потому что это люди, получившие определенное обучение и имеющие опыт.

"Самостоятельно воспитывать, если это ваша первая собака, любой породы трудно, а если это охотничья порода – вообще проблематично. Как любая порода, которая выводилась для специфических задач, они, конечно, хорошо учатся. Если это нормальная породная собака без дефектов и психологических проблем. Тогда научить достаточно несложно. Но опять же для кого – для специалиста несложно. Для человека, первый раз в жизни животного, на мой взгляд, это почти невозможно”, – считает Ирина Ивахова.

Опыт владелицы джек-рассел-терьера

Владелица собаки породы джек-рассел-терьер Наталья Бойко рассказала ТСН.ua, что у нее собака появилась еще до того, как это стало мейнстримом.

“Пять лет назад поняла, что хочу завести собаку и начала выбирать. Среди всех возможных пород именно эта наиболее импонировала: активная, игривая, преданная и умная”, – поделилась женщина.

Собака Мира/Фото предоставила Наталья Бойко

Она говорит, что сразу понимала, что будет нелегко, ведь перечитала много литературы об особенностях породы. К тому времени она проживала в частном доме, поэтому не волновалась, что собака не сможет высвободить накопленную энергию, ведь простора для активности было достаточно.

"Этот фонтан энергии безусловно подкупил, и уже пять лет мы одна семья. Мира восьмая в выводке, последняя и самая маленькая. Помню нашу первую встречу: все ее "собачьи" братья и сестры игриво меня встречали, а Миру вынесли в ладони сонную и смешную. Таким уж ангелом была. Но уже через две недели дома, пройдя адаптацию, она полностью проявила свой характер – “строила” всех: и морскую свинку, и соседского кота”, – рассказала Наталья Бойко.

Она говорит, что Мира – врожденный охотник, очень активна и решительная, упрямая и нуждается в постоянной дрессировке. Из-за ее своенравного характера, нужно время от времени напоминать, кто в доме хозяин.

“В то же время она – лучший друг. Очень преданная и любящая, совсем не переносит одиночества. Не по-собачьи умная, постоянно ищет приключения, а потому классный компаньон в путешествиях”, – говорит владелица собаки.

Собака Мира/Фото предоставила Наталья Бойко

Всем, кто на волне популярности, "горит" джек-расселом Наталья Бойко советует взвесить все "за" и "против". Ведь эти собаки часто не ладят с другими домашними питомцами (ее Мира ненавидит кошек ), бывают агрессивны к детям (женщина тоже с этим сталкивается) и без должного воспитания становятся совсем неуправляемыми.

“В период детства она уничтожила все, до чего дотянулись ее зубы. Обувь, зарядные устройства, кабели под интернет, напольные покрытия и обои. Сложно из всего перечня определить, что было наибольшим вредом. Однажды приехали с ней в гости к бабушке, оставили саму побегать во дворе, так она выкопала весь чеснок. Бабушку едва инфаркт не схватил”, – вспоминает Наталья Бойко.

Однако, по ее словам, на третьем году жизни собака переросла в этот период и теперь "надежна, как стена". Владелица никогда не беспокоится, когда Мира остается сама дома или она задерживается.

Вопрос "это что, пес Патрон?" – боль всех владельцев джек-расселей, говорит Наталья Бойко. Первые несколько лет им кричали в след "смотри это же Майло", теперь приходится объяснять, что не всех зовут Патрон.

"Первое время это было прикольно и не напрягало, но со временем очень утомило. Люди порой бывают очень бестактны. Но больше всего раздражает, когда собаку воспринимают за игрушку и без разрешения гладят или даже подпускают детей. Это очень рискованно, ведь внешне невинная собачка может оказаться агрессивной. Поэтому не поступайте так или хотя бы спрашивайте разрешения владельца. И не обижайтесь, если запрещают, потому что собака – живое существо, которое не всегда готово к такому вниманию”, – говорит Наталья Бойко.

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