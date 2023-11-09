"Это плевок во всех верующих": из-за прыжков женщины в Лавре разгорелся скандал

В соцсетях разгорелся новый скандал из-за бурных танцов неизвестной девушки на территории Киево-Печерской Лавры, в Трапезной палате, которая находится в одном здании с Трапезным храмом.

На видео, обнародованном в соцсетях, неизвестная девушка, на одежде которой написано "Молодые годы", исполняет ритмичный танец, прыгает посреди помещения в то время, пока на нее смотрят другие посетители.

Этот ролик посмотрели несколько тысяч пользователей, еще несколько тысяч прокомментировали его. Сразу несколько пользователей предположили, что девушка не понимает того, что она творит. Большинство пользователей возмутились тем, что такой танец исполняется в намоленном месте.

Из-за танцев и прыгания в Лавре разгорелся скандал

В Национальном заповеднике "Киево-Печерская Лавра" в комментарии ТСН.ua сообщили, что уже видели это видео.

"Можем сказать, что это не было мероприятием заповедника. Танец, который выполнила посетительница в Трапезной палате, был ее инициативой", — сообщили нам в пресс-службе заповедника.

К этому добавили, что в самом Трапезном храме уже проводятся службы представителями ВЦУ.

Представитель ПЦУ Михаил Омелян нам сообщил, что видео танца посетительницы не видел, но обещал его прокомментировать впоследствии, после того как просмотрит.

Вместе с тем комментаторы в соцсети написали, что их крайне возмутило поведение девушки.

"Вам не стыдно. Где вы находитесь. Это святое место", — написала пользователь Ирина. Еще одна пользовательница соцсети высказалась так: "Ужас. Боже, прости нас".

Как оказалось, несколько пользователей написали следующее: "Не знает, что творит", "Это святотатство, плевок во всех верующих".

Ранее сообщалось о скандальном видео концерте из Лавры.

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