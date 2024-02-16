"Это похоже на искусство": кардиохирурги в Черкассах провели операцию, которая казалась невозможной

Хирурги Черкасского областного кардиологического центра смогли пересадить сердце, когда время шло против них. Ибо донорское сердце находилось далеко, а этот орган живет недолго.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

У врачей было всего четыре часа на все. Чтобы спасти одного мужчину параллельно работали две бригады хирургов. В Черкассах и в 185 километрах — в Умани. Ни одна из них не могла промахнуться.

В Черкассах был пациент, который ждал донорского сердца. В Умани — донор, родственники которого дали согласие на посмертное донорство. И именно отсюда начался отсчет. Черкасский кардиохирург Олег Журба начал готовить к пересадке сердце больного, а в Уманской больнице начали отбор органа. На извлечение и консервацию сердца потратили 25 минут из четырех часов. Времени было все меньше и меньше. А ведь еще нужно привезти орган из Умани в Черкассы. Санавиация во время войны не работает.

Скриншот / Фото: ТСН

"Когда врачи сделали свое дело и сели в автомобиль, то уже была ответственность только моя", — рассказал водитель Андрей Капшутар.

Он за рулем скорой десять лет. Но здесь немалое расстояние. Из-за перепада температур дорога покрылась гололедицей. Водитель, кажется, не ехал, а летел.



“На пять минут раньше приехал с запасом, за час и 35 минут от одной больницы в другую. Нормальные условия — это три-три с половиной часа, если бы ехал гражданский автомобиль по всем правилам", — говорит мужчина.



Свои действия обе бригады кардиохирургов согласовывали по телефону. И когда донорское сердце занесли в операционную, реципиент уже был готов к пересадке.

“Представьте, что где должно быть сердце, там было пустое место. В этот момент мы начали осматривать донорское сердце. Пришить сердце — это не столь технически тяжелая операция. Есть много более тяжелых операций в кардиохирургии, чем трансплантация сердца. Но организация самого процесса и послеоперационное ведение — это уже примерно к искусству”, — рассказал кардиохирург Олег Журба.

Скриншот / Фото: ТСН

Александр Прилуцкий до трансплантации уже балансировал между жизнью и смертью. Сын Игорь говорит, что отец уже давно болеет. Перенес инфаркт и шунтирование, ему установили кардиостимулятор. Но это не помогало.



“Хуже, и хуже, и хуже. Постоянно ложился на реабилитацию на две-три недели, скажем так, для поддержки сердца", — рассказал сын.



Новое сердце поначалу заработало безупречно. Но потом — остановилось. Оно сокращалось только после того, как его стимулировали. Кардиохирурги набрались терпения, сделали паузу на час и у них все получилось — оно начало сокращаться. Через восемь часов после операции пациент проснулся.

“Пришел в сознание, стал самостоятельно дышать. Мы с ним поздоровались, он пожал руку, показал большой палец, сказал, что сейчас себя чувствует хорошо. Ну, было очень приятно", — рассказал кардиохирург Вадим Голуб.



Александр Прилуцкий говорит: уже и забыл, что сердце можно не ощущать.



“Если ты не слышишь, как работает сердце, значит, оно работает хорошо. Я вам скажу, что до операции, чтобы подняться мне с кровати, мне нужно было две-три попытки. Потому что я терял сознание. То есть, я должен был так сначала сесть, посидеть. Затем встать, постоять. Если я не потерял сознание, тогда я могу передвигаться", — рассказал Александр Прилуцкий.

Скриншот / Фото: ТСН

Он уже уверенно делает свои ежедневные четыре тысячи шагов. И безгранично благодарен родственникам своего донора.



"Я буду видеть своих внуков, как они будут расти, видеть своих детей", — говорит мужчина.



В этом году в Украине уже сделали пять десятков трансплантаций. Несмотря на войну и отсутствие санавиации. И чуть ли не каждый раз это спецоперация.

Напомним, в столичном Охматдете была проведена уникальная операция — пересадка печени с одномоментной коррекцией порока сердца.

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