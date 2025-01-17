"Это предательство": лидер словацкой оппозиции сделал резкое заявление о внешней политике Фицо

По словам Михала Шимечки, место Словакии не рядом с Россией, а в Европе.

Внешняя политика словацкого премьер-министра Роберта Фицо, в частности его поездка к Путину в декабре и перепалка с президентом Украины Владимиром Зеленским из-за прекращения транзита российского газа, является свидетельством государственной измены, подрывающей интересы не только Словакии, но и Евросоюза.

Об этом сказал лидер партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка в интервью международному обозревателю ТСН.ua Яне Слесарчук.

"Я уже много раз говорил, что это действительно пересечение красной линии и это предательство интересов Словакии и наших партнеров. Для меня это очевидно. И я не удивлен, что состоялись публичные протесты, потому что место Словакии не там [не среди приспешников Кремля – ред.]. Место Словакии в Европе, и мы все это ценим, как я это вижу", — отметил политик.

Шимечка также отметил, что для него очень важно, что в Словакии многие поддерживают Украину.

"У нас очень много солидарности по поддержке Украины. Политики иногда перекручивают ситуацию для того, чтобы настроить часть электората против Украины, чтобы способствовать росту антиукраинских настроений. Я считаю, что это нужно остановить, потому что это будет плохо не только для наших взаимоотношений, но и для будущего", — подчеркнул он.

Лидер словацкой оппозиции подчеркнул, что при любых обстоятельствах украинцы и словаки всегда будут соседями, а скоро и вместе будут в Евросоюзе.

"Поэтому даже чувствительные вопросы, скажем энергетические, не нужно перекручивать. И не нужно делать так, чтобы они работали против нас", — подчеркнул Михал Шимечко.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Фицо предал Словакию! Его КОНКУРЕНТ приехал к Зеленскому! Эксклюзив ТСН с Михалом Шимечкой

Напомним, президент Украины в пятницу, 17 января, встретился в Киеве с делегацией оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" во главе с ее лидером Михалом Шимечкой. Владимир Зеленский отметил, что разговор был конкретным и конструктивным.

Читайте также: