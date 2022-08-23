"Это, прежде всего, будет их проигрыш": эксперт рассказал, как убедить Запад "душить" Россию сейчас и немедленно

Большинство на Западе уже понимают, что Россию нужно максимально ослабить и сделать ее более или менее цивилизованной, снизив агрессивность. Украине нужно делать ставку на те государства, которые уже помогают оружием и другими видами помощи.

В то же время страны Запада больше всего пугает то, каким будет новое мирообразование после победы Украины.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я не знаю, что должно произойти в мире или в Европе, чтобы они убедились в том, что нам нужно давать оружие. Я думаю, они в большинстве уже понимают, что Россию нужно максимально ослабить и сделать ее более или менее цивилизованной страной в плане ее агрессивности, уменьшении агрессивности. Взять под контроль, допустим, ядерное оружие и передать надзор тому же самому МАГАТЭ, а, возможно, и вообще его вывезти из РФ или утилизировать там, на месте… Они это понимают, но они еще не поняли нового мирообразования — что будет после того, как победит Украина. Это их больше всего пугает", — объяснил Жданов.

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В то же время ему трудно сказать, что может убедить Запад "душить" Россию сейчас и немедленно.

"Нужно различать, кто нам помогает и кто не помогает, и нужно делать ставку на эти страны-партнеры. А это именно страны-наши соседи – Восточная Европа, это Великобритания (настроенная на военный разгром РФ), и это Соединенные Штаты. Хотя они не на 100%, по моему мнению, настроены на нашу полную победу. Поэтому нам нужно рассматривать вопросы взаимодействия с этими странами", – считает военный эксперт.

Он добавил – единственное, что внушает оптимизм, что все же большинство стран коллективного Запада понимают, что проигрыш Украины в войне – это, прежде всего, будет их проигрыш.

Напомним, в Минобороны Германии заявили, что не могут предоставить Украине больше оружия, "поскольку Путин может угрожать и НАТО".

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