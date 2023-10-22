"Это произошло на первом триместре": Евгения Эмеральд рассказала, как экс-муж впервые проявил к ней агрессию

Защитница Евгения Эмеральд поделилась новыми подробностями громкого скандала с бывшим мужем Евгением Стипанюком. Она рассказала, что впервые в их отношениях пошло что-то не так, когда она была на первом триместре беременности.

В эксклюзивном интервью TSN.ua Евгения рассказала, что мужчина на неделю оставил ее саму, потому что она пошла погулять с подругами.

"Он очень агрессивно среагировал, когда я сказала, что была со своими подругами в СПА. Сказал, что так могут делать только проститутки: "Женщины ходят в СПА, чтобы сниматься". Сказал, что не будет на мне жениться, чтобы я скинула карту, будет бросать деньги на ребенка. И пропал на неделю. Это был шок, потому что здесь такой любящий человек, а здесь агрессор”, – говорит Евгения.

По ее словам, тогда она не знала, как реагировать, потому что раньше никогда не сталкивалась с таким поведением, не знала, что такое абьюз и тирания. Евгения хотела отменить свадьбу.

“После этого он каялся очень сильно. Просил прощения, стоял на коленях за две недели до свадьбы. Я же отменила свадьбу, но он умолял меня, чтобы мы поженились. Мы поженились, хотя моя мама уже тогда говорила: "Женя, подожди, зачем жениться, подожди, узнай человека", – рассказала Евгения.

Она говорит, считала, что ребенок должен расти в полноценной семье, в браке, поэтому не последовала совету мамы.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ЕВГЕНИЯ ЭМЕРАЛЬД: Молчать я не буду! Мой муж домагался женщин! Некоторых – брал силой!"

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